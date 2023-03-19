Цинізм і відсутність каяття. У Зеленського відреагували на візит Путіна до Маріуполя

"Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт "режисера війни" (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами", - написав він.

Подоляк назвав дії Путіна демонстрацією цинізму та відсутності каяття.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти заявляли про нібито про візит Путіна до Маріуполя.

При цьому 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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