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Цинизм и отсутствие раскаяния. У Зеленского отреагировали на визит Путина в Мариуполь

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путина возможным визитом в оккупированный и разрушенный российскими военными Мариуполь в очередной раз продемонстрировал свой цинизм и отсутствие раскаяния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Преступника всегда тянет на место преступления. Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами", - написал он.

Подоляк назвал действия Путина демонстрацией цинизма и отсутствия раскаяния.

Напомним, ранее российские пропагандисты заявляли о якобы о визите Путина в Мариуполь.

При этом 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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Владимир ПутинМариупольМихаил Подоляк