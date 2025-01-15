ua en ru
Ср, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Цинічний розрахунок". Подоляк пояснив мету російських ударів по газовій інфраструктурі України

Середа 15 січня 2025 17:11
UA EN RU
"Цинічний розрахунок". Подоляк пояснив мету російських ударів по газовій інфраструктурі України Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Для України не є секретом те, що Російська Федерація постійно намагається атакувати критичну інфраструктуру.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, під час ранкового обстрілу Росія хотіла завдати максимального ураження газовим сховищам та газотранспортним системам на заході України.

"Ви абсолютно праві, Росія в цілому атакує критичну інфраструктуру, це для нас не секрет, але так, вона хоче в західних регіонах України завдати максимального ураження газовим сховищам та газотранспортним системам в принципі. Це цинічний розрахунок, щоб показати, що ось ви зупинили транзит, а ми вам помстились", - заявив Подоляк.

Обстріл України 15 січня

Цього ранку російська армія знову намагалась обстріляти критичну інфраструктуру України. Повідомлялось про загрозу ракет та дронів.

Відомо, що Росія випустила цієї ночі по Україні 43 ракети та 74 дрони. Сили ППО знищили 30 ракет та 47 дронів, ще 27 безпілотників не досягли цілей. Під атакою опинилась газова інфраструктура у Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Також ми писали про те, що попри обстріл, постачання газу для людей відбувається безперебійно. Зокрема, у "Нафтогазі" наголосили, що всі підприємства компанії працюють в штатному режимі.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Михайло Подоляк Ракетна атака
NEWS
Україна домоглася виходу на окремий формат повернення полонених: що відомо
Україна домоглася виходу на окремий формат повернення полонених: що відомо
DAILY
Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ