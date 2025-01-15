"Циничный расчет". Подоляк объяснил цель российских ударов по газовой инфраструктуре Украины
Для Украины не является секретом то, что Российская Федерация постоянно пытается атаковать критическую инфраструктуру.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, во время утреннего обстрела Россия хотела нанести максимальное поражение газовым хранилищам и газотранспортным системам на западе Украины.
"Вы абсолютно правы, Россия в целом атакует критическую инфраструктуру, это для нас не секрет, но да, она хочет в западных регионах Украины нанести максимальное поражение газовым хранилищам и газотранспортным системам в принципе. Это циничный расчет, чтобы показать, что вот вы остановили транзит, а мы вам отомстили", - заявил Подоляк.
Обстрел Украины 15 января
Этим утром российская армия снова пыталась обстрелять критическую инфраструктуру Украины. Сообщалось об угрозе ракет и дронов.
Известно, что Россия выпустила этой ночью по Украине 43 ракеты и 74 дрона. Силы ПВО уничтожили 30 ракет и 47 дронов, еще 27 беспилотников не достигли целей. Под атакой оказалась газовая инфраструктура в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Также мы писали о том, что несмотря на обстрел, поставки газа для людей происходит бесперебойно. В частности, в "Нафтогазе" отметили, что все предприятия компании работают в штатном режиме.
Подробнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.
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