Циничная схема на 2,2 млн долларов: чиновник ВСУ торговал землей военных

Во Львове разоблачили чиновника ВСУ, требовавшего 2,2 млн долларов взятки от застройщика. За эти деньги он обещал разрешение на строительство жилого дома на территории военного городка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По данным следствия, в марте 2021 года подозреваемый занимал должность начальника одного из управлений Военной службы правопорядка ВСУ и одновременно возглавлял военный городок во Львове.

Он предложил застройщику организовать строительство многоквартирного дома на земле военного объекта. Свои "услуги" чиновник оценил в 2,2 млн долларов, привлекши к реализации плана двух сообщников - бывшего адвоката и другого застройщика.

Преступные средства планировали разделить следующим образом:

1,5 млн долларов предназначались непосредственно должностному лицу ВСУ. Часть этих денег он планировал передать членам Кабмина за согласование договора совместной деятельности между застройщиком и воинской частью;

непосредственно должностному лицу ВСУ. Часть этих денег он планировал передать членам Кабмина за согласование договора совместной деятельности между застройщиком и воинской частью; 700 тысяч долларов должны были разделить между собой его сообщники.

Детективы зафиксировали, что с марта 2021 года по июль 2023 года фигуранты получили наличными 2 млн долларов США.

Фото: чиновник ВСУ требовал взятку у застройщика (nabu.gov.ua)

Всем участникам коррупционной схемы сообщено о подозрении:

должностному лицу ВСУ - по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды);

застройщику - по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды);

сообщникам - по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении взятки).

Досудебное расследование продолжается. Детективы устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этой схеме.