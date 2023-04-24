ua ru
Пн, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ціни зростають: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС в Україні

Новость на русском →
Україна, Понеділок 24 квітня 2023 13:57
Ціни зростають: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС в Україні Фото: ціни на пальне знижуються АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 24 квітня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз також подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,61 гривень за літр (+0,04 гривень), на дизельне пальне - 46,05 гривень за літр (+0,02 гривень), на автогаз - 21, 75 гривень за літр (+0,01 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Ціни зростають: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, за березень бензин А-95 подешевшав на 1,5% - до 47,3 гривень за літр. Дизельне пальне подешевшало на 5,1% - до 48,8 гривень за літр. При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 9,2% до 22,6 гривень за літр.

Цього року зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

НБУ планує покращити прогноз щодо інфляції. Серед факторів, що впливають на ціни, це насамперед достатня пропозиція продовольства та палива.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин
NEWS
Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час
Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час
DAILY
Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року