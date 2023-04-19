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Ситуація обнадійлива: НБУ прогнозує уповільнення інфляції до кінця року

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Україна, Середа 19 квітня 2023 14:59
Ситуація обнадійлива: НБУ прогнозує уповільнення інфляції до кінця року Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк може покращити прогноз щодо зростання споживчих цін Україні у 2023 році. Зараз центробанк очікує інфляцію у 18,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю заступника голови НБУ Юрія Гелетія "24 каналу".

"У квітні ми, ймовірно, покращимо свій прогноз щодо інфляційного розвитку... Ситуація обнадійлива", - сказав він.

За його словами, споживча інфляція почала сповільнюватися раніше та швидше, ніж прогнозувалося. У січні вона знизилася до 26%, в лютому - 24,9% і в березні - 21,3%.

Серед факторів, що впливають на ціни, це, перш за все, достатня пропозиція продовольства та пального. Краща ситуація в енергетичній сфері. Покращення ситуації на готівковому валютному ринку та інфляційних очікувань. "Безумовно, важливою передумовою є припинення емісійного фінансування дефіциту бюджету з початку цього року", - сказав він.

Вплинули також слабкий споживчий попит і дія мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Все це знівелювало ефекти від вищих витрат бізнесу, понесених ним раніше на адаптацію до дефіциту електроенергії, зазначив заступник голови НБУ.

"Ми очікуємо, що інфляція продовжить знижуватись до кінця року. Цьому сприятиме стабілізація ситуації в енергосистемі, сприятлива ситуація на валютному ринку і зниження світового інфляційного тиску", - сказав Гелетій.

Нагадаємо, у січні Національний банк України (НБУ) покращив прогноз щодо зростання споживчих цін до кінця 2023 року до 18,7% з 20,8%.

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