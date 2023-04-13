Ціни на пальне в Україні впали за останній місяць: скільки коштують бензин, дизель та автогаз
Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на пальне у березні 2023 року. Найбільше подешевшав автогаз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .
За даними статистичного відомства, у березні, порівняно з лютим, бензин А-92 подешевшав на 2,6% до 45,7 гривень за літр, бензин А-95 на 1,5% до 47,3 гривень за літр. Дизельне паливо подешевшало на 5,1% - до 48,8 гривень за літр.
При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 9,2% до 22,6 гривень за літр.
За прогнозом НБУ , у 2023 році одним з основних факторів подорожчання палива стане очікуване повернення системи його оподаткування на довоєнний рівень.
Так, з липня акциз на паливо повернуть на колишній рівень – піднімуть із 7% до 20%.
Нагадаємо, за даними Держстату , у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року бензин А-92 подорожчав на 68,6% до 50,0 гривень за літр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривень за літр. Дизельне паливо подорожчало на 85,7% – до 55,0 гривень за літр. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 52,3% - до 29,1 гривень за літр.