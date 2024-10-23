Ціни зростають. Скільки коштує оренда житла у Польщі та де найдешевше

Середня вартість оренди житла у Польщі за рік зросла на 2%, що еквівалентно 80 злотим. Причиною зростання цін стало підвищення вартості комунальних послуг та наплив мігрантів.
РБК-Україна із посиланням на дані ресурсу Otodom та Money розповідає, які ціни на оренду квартир у найбільших містах Польщі.
На вартість оренди впливає місце розташування квартири, доступ до громадської інфраструктури, наявність ремонту та площа житла. Зараз на ринку Польщі багато пропозицій щодо здачі в оренду житла, найбільший попит на двокімнатні квартири із площею понад 40 "квадратів".
Варто зазначити, у деяких оголошеннях оплата за комунальні уже врахована у вартість оренди. В середньому сума комунальних платежів сягає від 600 до 1100 злотих (6200 грн – 11 400 грн).
Ціни на однокімнатні:
Найбільше пропозицій на ринку про здачу в оренду двокімнатних квартир. Їх більш як половина від усіх оголошень. Ця тенденція зберігається по всіх містах.
Ціни на двокімнатні квартири:
Трикімнатні квартири традиційно мають менший попит ніж одно- та двокімнатні, зараз на ринку вони становлять майже чверть від усіх оголошень.
Ціни на оренду трикімнатних квартир:
Експерти поки не роблять конкретних прогнозів, оскільки ціни на оренду залежать від рівня інфляції та процентних ставок. На зниження цін вплине передусім більша доступність іпотечних кредитів, оскільки поляки матимуть можливість відмовитися від орендованих квартир і придбати власні квартири.
Додамо, що Польща входить у п'ятірку країн ЄС, де найбільше зросли ціни за останні 10 років. Вартість оренди за цей час підвищилась на 66%. Також суттєве підвищення цін відбулося після напливу біженців з України. Ціни на оренду квартир у січні 2023 року зросли на 29%, у порівнянні із січнем 2022 року.
Раніше ми писали про те, за скільки можна купити квартири у найбільших містах Польщі, та де найдешевше житло.
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