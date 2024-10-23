Ціни зростають. Скільки коштує оренда житла у Польщі та де найдешевше

За скільки здають однокімнатні квартири

На вартість оренди впливає місце розташування квартири, доступ до громадської інфраструктури, наявність ремонту та площа житла. Зараз на ринку Польщі багато пропозицій щодо здачі в оренду житла, найбільший попит на двокімнатні квартири із площею понад 40 "квадратів".

Варто зазначити, у деяких оголошеннях оплата за комунальні уже врахована у вартість оренди. В середньому сума комунальних платежів сягає від 600 до 1100 злотих (6200 грн – 11 400 грн).

Ціни на однокімнатні:

у Варшаві – однокімнатні квартири здають за ціною від 2 300 злотих до 3 600 злотих (23 800 – 37 300 грн)

у Кракові – ціни коливаються від 1800 злотих до 2 600 злотих (18 600 грн до 29 000 грн)

у Ґданську – квартири задають від 2 000 злотих до 2 800 злотих (20 000 грн – 28 800 грн)

у Вроцлаві – вартість оренди коливається від 1 800 злотих до 2 500 злотих (18 600 грн – 25 900 грн)

у Лодзі – тут ціни на оренду найдешевші із цього переліку міст, середня вартість становить від 1 200 до 1 900 злотих (12 400 грн – 19 600 грн)

Вартість оренди однокімнатної квартири у Варшаві (скриншот сайту Otodom)

Яка вартість оренди двокімнатних квартир

Найбільше пропозицій на ринку про здачу в оренду двокімнатних квартир. Їх більш як половина від усіх оголошень. Ця тенденція зберігається по всіх містах.

Ціни на двокімнатні квартири:

у Варшаві – вартість оренди коливається від 3 000 злотих до 4 600 злотих (31 080 грн – 47 600 грн)

у Кракові – в середньому житло здають від 2 500 злотих до 3 300 злотих (25 900 грн – 34 100 грн)

у Ґданську – ціни коливаються від 2 600 злотих до 3 500 злотих (26 700 грн – 36 000 грн)

у Вроцлаві – середня вартість оренди становить від 2 300 злотих до 3 300 злотих (23 800 грн – 34 100 грн)

у Лодзі – ціни коливаються від 1 700 злотих до 2 500 злотих (17 600 грн – 25 900 грн)

Оголошення про здачу в оренду двокімнатних квартир у Кракові (скриншот сайту Otodom)

Скільки коштує оренда трикімнатних квартир

Трикімнатні квартири традиційно мають менший попит ніж одно- та двокімнатні, зараз на ринку вони становлять майже чверть від усіх оголошень.

Ціни на оренду трикімнатних квартир:

у Варшаві – середні ціни становлять 4 700 злотих – 6 000 злотих (48 700 – 62 000 грн)

у Кракові – тут квартири здають за 4 000 злотих – 5 000 злотих (41 400 грн – 51 500 грн)

у Ґданську – середня вартість оренди становить від 3 500 злотих до 4 600 злотих (36 200 –47 300 грн)

у Вроцлаві – ціни коливаються від 3 300 злотих до 4000 злотих (34 000 грн – 41 400 грн)

у Лодзі – в середньому квартири тут здають за 2 600 – 3 500 злотих (26 900 грн – 36 200 грн)

Вартість оренди трикімнатної квартири у Вроцлаві (скриншот сайту Otodom)

Чи буде вартість оренди надалі зростати

Експерти поки не роблять конкретних прогнозів, оскільки ціни на оренду залежать від рівня інфляції та процентних ставок. На зниження цін вплине передусім більша доступність іпотечних кредитів, оскільки поляки матимуть можливість відмовитися від орендованих квартир і придбати власні квартири.

Додамо, що Польща входить у п'ятірку країн ЄС, де найбільше зросли ціни за останні 10 років. Вартість оренди за цей час підвищилась на 66%. Також суттєве підвищення цін відбулося після напливу біженців з України. Ціни на оренду квартир у січні 2023 року зросли на 29%, у порівнянні із січнем 2022 року.