Скільки коштує квартира в Польщі та чи буде вигідніше придбати в Україні

З початком повномасштабного вторгнення багато українців виїхало до Польщі, де також почали досліджувати місцевий ринок нерухомості. Загалом критерії встановлення вартості на житло в Польщі схожі й на українські.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли керівниця Європейського напряму Ribas Hotels Group Анастасія Губанова та директор з розвитку "Креатор-Буд" Дмитро Струк.

Скільки коштує квартира в Польщі

За словами експертки, вартість квартир у Польщі залежить від багатьох факторів, таких як місце, розмір, тип будівлі та стан нерухомості.

"Середня вартість квадратного метра в Польщі зараз коливається від 7 000 до 12 000 злотих (приблизно 73 000-124 000 гривень - ред.) залежно від міста. Наприклад, у Варшаві ціни найвищі, а в менших містах або сільській місцевості можуть бути значно нижчими", - каже Анастасія.

Де вигідніше придбати квартиру: в Польщі чи Україні

Експертка переконана, що це залежить від потреб і можливостей того, хто в пошуках власного житла.

Чинники, які при цьому варто врахувати:

економічна стабільність. У Польщі економіка стабільніша, що знижує ризики для інвестицій.

правова безпека. У Польщі більш прозора правова система, що робить процес покупки нерухомості менш ризикованим.

якість життя. У Польщі вища якість життя завдяки кращій інфраструктурі, медицині та освіті.

перспективи зростання цін. Нерухомість в Україні може мати потенціал для зростання цін у майбутньому.

"Але це відносно квартир, а дохідна нерухомість значно вище, і ціна залежить від інфраструктури та локації", - наголошує Анастасія.

"Якщо порівняти проєкти, які ми будуємо в Києві й Катовіце, то в Києві апартаменти в центрі міста без ремонту площею від 50 метрів і ціною від 3 900 доларів за квадратний метр, а в Катовіце апартаменти біля парку з ремонтом площею від 18 метрів, ціна від 3 600 євро. Можна навіть сказати, що в Польщі купувати вигідніше, але дивлячись з чим порівнювати", - додає Дмитро Струк.

Вартість на квартири в Києві

Мінімальна середня ціна на однокімнатні квартири становить 41 900 доларів. На таку вартість можна розраховувати, шукаючи житло в Деснянському районі.

Традиційно найвищі ціни на нерухомість на Печерську - у середньому 112 500 доларів. Між наступним "лідером" рейтингу суттєва різниця. Йдеться про Шевченківський район, де квартира обійдеться в середньому 79 000 доларів.

Варто наголосити, що розцінки - це середнє значення вартості квартири з ремонтом і без нього.

Приблизно однакові ціни можна знайти в Оболонському (53 700 доларів), Солом'янському (58 000 доларів), Подільському (58 000 доларів) та Дніпровському (59 900 доларів) районах.

Говорячи про двокімнатні квартири, найдешевшими вони залишаються в Деснянському районі - 56 700 доларів. А найдорожчими все-таки в Печерському районі - 170 000 доларів.

Трикімнатна квартира на Печерську коштуватиме в середньому 299 000 доларів, а в Деснянському районі - 71 000 у валюті.

Надалі ставки ростуть до 87 000 доларів у Святошинському та 99 000 доларів у Дніпровському районах.