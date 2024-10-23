Цены растут. Сколько стоит аренда жилья в Польше и где самое дешевое

Средняя стоимость аренды жилья в Польше за год выросла на 2%, что эквивалентно 80 злотым. Причиной роста цен стало повышение стоимости коммунальных услуг и наплыв мигрантов.
РБК-Украина со ссылкой на данные ресурса Otodom и Money рассказывает, какие цены на аренду квартир в самых больших городах Польши.
На стоимость аренды влияет расположение квартиры, доступ к общественной инфраструктуре, наличие ремонта и площадь жилья. Сейчас на рынке Польши много предложений по сдаче в аренду жилья. Самый большой спрос на двухкомнатные квартиры с площадью более 40 "квадратов".
Стоит отметить, что в некоторых объявлениях оплата за коммунальные уже учтена в стоимость аренды. В среднем сумма коммунальных платежей составляет от 600 до 1100 злотых (6200 грн – 11 400 грн).
Цены на однокомнатные:
Больше всего предложений на рынке именно о сдаче в аренду двухкомнатных квартир. Их более половины всех объявлений. Эта тенденция сохраняется во всех городах.
Цены на двухкомнатные квартиры:
Трехкомнатные квартиры традиционно пользуются меньшим спросом, чем одно- и двухкомнатные, сейчас на рынке они составляют почти четверть от всех объявлений.
Цены на аренду трехкомнатных квартир:
Эксперты пока не дают конкретных прогнозов, поскольку цены на аренду зависят от уровня инфляции и процентных ставок. На снижение цен повлияет, прежде всего, большая доступность ипотечных кредитов, поскольку поляки будут иметь возможность отказаться от арендованных квартир и приобрести собственные квартиры.
Добавим, что Польша входит в пятерку стран ЕС, где больше всего выросли цены за последние 10 лет. Стоимость аренды за это время повысилась на 66%. Также существенное повышение цен произошло после наплыва беженцев из Украины. Цены на аренду квартир в январе 2023 года выросли на 29% по сравнению с январем 2022 года.
Раньше мы писали о том, за сколько можно купить квартиры в самых больших городах Польши и где самое дешевое жилье.
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