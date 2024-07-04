Вигідна інвестиція. Як правильно вкладатися у нерухомість, щоб заробити

Нерухомість завжди була одним зі способів інвестування та отримання зворотних виплат. Наразі експерти вважають купівлю квартири та подальшу здачу в оренду є вигідною інвестицією.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів СЕО та засновник Arena Bud Олександр Курах.

Чи вигідно купувати квартиру, щоб здавати її в оренду

"Попит на покупку та на оренду житла виріс. Якщо брати довоєнний період, серед орендарів були місцеві жителі (йдеться про західні регіони - ред.), а також ті, які приїжджали з центральних і східних областей України. З початком війни це все посилилось у декілька разів", - каже Олександр.

Тому, на його думку, покупка квартири й подальша здача її в оренду - це вигідна інвестиція.

Курах додає, що перший прибуток інвестор отримає від безпосередньо від здачі квартири в оренду. Наступний, більш довготривалий, це капіталізація.

"Якщо взяти статистику останніх років, капіталізація в західних містах (наприклад, Свалява, Мукачево, Ужгород) склала 100% за шість років при тому, що прогнозовано вона становила до 80%. Стосовно вартості оренди, так само збільшилась на 30-40%, а попит виріс на 50%", - каже він.

Як правильно інвестувати в нерухомість

Олександр радить дотримуватися трьох кроків ухвалення рішення:

насамперед визначитися з локацією, яка повинна бути відносно безпечною територією

обрати й проаналізувати забудовника

чітко визначити вартість інвестування та чи є воно доцільним

Надалі може бути два варіанти інвестицій.

"Перший - це оплата 100% вартості. Інвестор вкладає кошти в готовий об'єкт, де майже немає ризиків, але по більшій вартості. Або другий варіант - це інвестування частинами", - пояснює Олександр.

Експерти вважають, що сьогодні інвестиція в нерухомість є вигідною (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

За його словами, обидва варіанти працюють. Зазвичай оплата частинами приблизно складає 65% від усіх інвестицій. Тоді можна розподілити платіж на певний період часу.

"Ми практикуємо варіант, коли інвестор доплачує останні частини платежів безпосередньо після введення будинку в експлуатацію. Тоді інвестор бачить будинок, житло, і в нього немає жодних сумнівів щодо того, що будинок не буде добудований, а ризики при цьому - мінімізовані", - наводить приклад експерт.

Ризики інвестицій у нерухомість

Інвестиції в нерухомість вважають одним з найбезпечніших інвестицій, каже Олександр Курах.

Це пов'язано з тим, що майно з часом капіталізується та дорожчає. А от ризики інвестування в нерухомість мінімальні.

Найважливіше, що потрібно зробити перед інвестуванням у нерухомість, це ретельно вивчити забудовника.

"Починаючи від земельних ділянок, містобудівних умов, обмежень, проєкту-експертизи, проєкту-дозволу на початок будівельних робіт. Це ті моменти, які варто перевіряти інвестору. Звісно, потрібно перевірити й фактор відповідності об'єкта до призначення земельної ділянки", - каже експерт.

Він радить обирати девелоперів, які будують на власних земельних ділянках, оскільки це нівелює ризики, пов'язані з земельними ділянками.

Звертайте також увагу на те, чи може забудовник звести той будинок, який заявив.

"Потрібно вивчити історію девелопера, ознайомитися зі збудованими ЖК, за який період вони будувались, які були затримки та чи були вони взагалі", - наголошує Олександр.

А ще зверніть увагу на якість будівництва. Недоліки можна помітити вже протягом перших п'яти років експлуатації будинку.