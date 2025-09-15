Ціни зростатимуть не так швидко: аналітики та населення поліпшили прогноз з інфляції

Однак фінансові аналітики у вересні поліпшили прогноз до 7,2% порівняно з 7,5% у липні 2025 року.

Інфляційні очікування населення покращилися в серпні до 10,1% порівняно з 10,7% у липні.

Банкіри в липні погіршили інфляційні очікування до 11,6%. У квітні вони прогнозували зростання цін на рівні 9,8% протягом найближчих 12 місяців.

Керівники підприємств у травні прогнозували інфляцію на рівні 10,9% (прогноз за лютий - 11,5%).

