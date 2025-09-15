Цены будут расти не так быстро: аналитики и население улучшили прогноз по инфляции

Инфляция в Украине уже замедлилась по сравнению с пиковыми значениями. Финансовые аналитики ждут продолжения тенденции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.
Однако финансовые аналитики в сентябре улучшили прогноз до 7,2% по сравнению с 7,5% в июле 2025 года.
Инфляционные ожидания населения улучшились в августе до 10,1% по сравнению с 10,7% в июле.
Банкиры в июле ухудшили инфляционные ожидания до 11,6%. В апреле они прогнозировали рост цен на уровне 9,8% в течение ближайших 12 месяцев.
Руководители предприятий в мае прогнозировали инфляцию на уровне 10,9% (прогноз за февраль - 11,5%).
По данным Госстата, в мае 2025 года инфляция в Украине ускорилась 15,9%. Затем в течение трех месяцев рост цен замедлялся до 13,2% в августе. Два месяца подряд - в июле и августе - в Украине наблюдалась сезонная дефляция. Цены снижались из-за удешевления овощей и фруктов нового урожая.
По словам главы НБУ Андрея Пышного, тенденция к замедлению инфляции сохранится и в дальнейшем. На это будут влиять новые урожаи и политика регулятора.
НБУ в июле пересмотрел прогноз общей инфляции на 2025 год - теперь она ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали более низкий показатель - 8,7%). В 2026 году снижение продолжится - до 6,6%, а к целевому уровню в 5% инфляция вернется только в 2027 году.