Ціни зростатимуть не так швидко: аналітики та населення поліпшили прогноз з інфляції
Інфляція в Україні вже сповільнилася порівняно з піковими значеннями. Фінансові аналітики чекають продовження тенденції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.
Однак фінансові аналітики у вересні поліпшили прогноз до 7,2% порівняно з 7,5% у липні 2025 року.
Інфляційні очікування населення покращилися в серпні до 10,1% порівняно з 10,7% у липні.
Банкіри в липні погіршили інфляційні очікування до 11,6%. У квітні вони прогнозували зростання цін на рівні 9,8% протягом найближчих 12 місяців.
Керівники підприємств у травні прогнозували інфляцію на рівні 10,9% (прогноз за лютий - 11,5%).
Прогнози щодо інфляції
За даними Держстату, у травні 2025 року інфляція в Україні прискорилася 15,9%. Потім протягом трьох місяців зростання цін сповільнювалося до 13,2% у серпні. Два місяці поспіль - у липні та серпні - в Україні спостерігалася сезонна дефляція. Ціни знижувалися через здешевлення овочів і фруктів нового врожаю.
За словами глави НБУ Андрія Пишного, тенденція до уповільнення інфляції збережеться й надалі. На це впливатимуть нові врожаї та політика регулятора.
НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження продовжиться - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться тільки у 2027 році.