Цены будут расти не так быстро: аналитики и население улучшили прогноз по инфляции

Инфляция в Украине уже замедлилась по сравнению с пиковыми значениями. Финансовые аналитики ждут продолжения тенденции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ .

Однако финансовые аналитики в сентябре улучшили прогноз до 7,2% по сравнению с 7,5% в июле 2025 года.

Инфляционные ожидания населения улучшились в августе до 10,1% по сравнению с 10,7% в июле.

Банкиры в июле ухудшили инфляционные ожидания до 11,6%. В апреле они прогнозировали рост цен на уровне 9,8% в течение ближайших 12 месяцев.

Руководители предприятий в мае прогнозировали инфляцию на уровне 10,9% (прогноз за февраль - 11,5%).

