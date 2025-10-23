ua en ru
Ціни зростатимуть повільніше: НБУ змінив прогноз щодо інфляції у 2025 році

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 14:11
Ціни зростатимуть повільніше: НБУ змінив прогноз щодо інфляції у 2025 році Фото: голова НБУ Андрій Пишний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) покращив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2025 році до 9,2%. У липні центробанк прогнозував інфляцію на рівні 9,7%.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

Крім того, НБУ прогнозує інфляцію у 2026 році на рівні 6,6% (попередній прогноз - 6,6%), у 2027 році інфляція становитиме 5,0% (попередній прогноз - 5,0%).

Таким чином, інфляція повернеться до цілі лише у 2027 році.
Споживча інфляція знижується швидше прогнозів

За словами Пишного, споживча інфляція в Україні сповільнилася до 11,9% у річному вимірі у вересні. За оцінками НБУ, така тенденція зберігалася й у жовтні. "Темпи зростання споживчих цін сповільнилися швидше, ніж очікувалося в липневому прогнозі НБУ. Це передусім зумовлено розширенням пропозиції овочів завдяки ліпшим, ніж торік, урожаям", - зазначив голова Нацбанку.

Водночас базова інфляція знизилася помірніше - до 11,0%. "Фундаментальний ціновий тиск залишався стійким через високі витрати бізнесу на оплату праці та енергоресурси. У результаті ціни на окремі товари та послуги знижуються повільно або не знижуються взагалі", - пояснив Пишний.

Інфляційні очікування залишаються підвищеними

Голова НБУ відзначив, що інфляційні очікування більшості груп респондентів не поліпшилися, окрім банків. "Хоча очікування фінансових аналітиків були близькими до прогнозів НБУ, інші групи залишаються настороженими. Ми також бачимо зростання уваги домогосподарств до теми інфляції за статистикою пошукових запитів", - сказав він.

Ціль НБУ - зниження інфляції до 5%

Пишний наголосив, що монетарна політика НБУ спрямована на зниження інфляції до 5% на прогнозному горизонті. "Цьому сприятиме ефект від гарних врожаїв, збереження інтересу до гривневих активів і стабільність валютного ринку", - зазначив він.

Водночас він застеріг, що процес стримуватимуть додаткові витрати бізнесу на безперебійну роботу в умовах енергодефіциту та підвищення адміністративно регульованих цін.

Інфляція в Україні

НБУ декларує ціль з інфляції на рівні 5,0%. Однак минулого року ціни зросли на 12,0%, а в травні стрибнули до 15,9%. Споживча інфляція в Україні у червні 2025 року уповільнилась до 14,3%.

За даними Держстату, у вересні 2025 року річна інфляція в Україні уповільнилася до 11,9%.

