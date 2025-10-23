ua en ru
Цены будут расти медленнее: НБУ изменил прогноз по инфляции в 2025 году

Украина, Четверг 23 октября 2025 14:11
Цены будут расти медленнее: НБУ изменил прогноз по инфляции в 2025 году Фото: глава НБУ Андрей Пышный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 9,2%. В июле центробанк прогнозировал инфляцию на уровне 9,7%.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube.

Кроме того, НБУ прогнозирует инфляцию в 2026 году на уровне 6,6% (предыдущий прогноз - 6,6%), в 2027 году инфляция составит 5,0% (предыдущий прогноз - 5,0%).

Таким образом, инфляция вернется к цели только в 2027 году.
Потребительская инфляция снижается быстрее прогнозов

По словам Пышного, потребительская инфляция в Украине замедлилась до 11,9% в годовом измерении в сентябре. По оценкам НБУ, такая тенденция сохранялась и в октябре. "Темпы роста потребительских цен замедлились быстрее, чем ожидалось в июльском прогнозе НБУ. Это прежде всего обусловлено расширением предложения овощей благодаря лучшим, чем в прошлом году, урожаям", - отметил глава Нацбанка.

В то же время базовая инфляция снизилась более умеренно - до 11,0%. "Фундаментальное ценовое давление оставалось устойчивым из-за высоких затрат бизнеса на оплату труда и энергоресурсы. В результате цены на отдельные товары и услуги снижаются медленно или не снижаются вообще", - пояснил Пышный.

Инфляционные ожидания остаются повышенными

Глава НБУ отметил, что инфляционные ожидания большинства групп респондентов не улучшились, кроме банков. "Хотя ожидания финансовых аналитиков были близкими к прогнозам НБУ, другие группы остаются настороженными. Мы также видим рост внимания домохозяйств к теме инфляции по статистике поисковых запросов", - сказал он.

Цель НБУ - снижение инфляции до 5%

Пышный подчеркнул, что монетарная политика НБУ направлена на снижение инфляции до 5% на прогнозном горизонте. "Этому будет способствовать эффект от хороших урожаев, сохранение интереса к гривневым активам и стабильность валютного рынка", - отметил он.

В то же время он предостерег, что процесс будут сдерживать дополнительные расходы бизнеса на бесперебойную работу в условиях энергодефицита и повышение административно регулируемых цен.

Инфляция в Украине

НБУ декларирует цель по инфляции на уровне 5,0%. Однако в прошлом году цены выросли на 12,0%, а в мае прыгнули до 15,9%. Потребительская инфляция в Украине в июне 2025 года замедлилась до 14,3%.

По данным Госстата, в сентябре 2025 года годовая инфляция в Украине замедлилась до 11,9%.

