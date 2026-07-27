Ціни зросли майже на 40%. Скільки тепер коштує навчання в Каразінському університеті

Головне: Найдорожча спеціальність - "Торгівля, підприємництво та біржова діяльність": 75 тис. грн за один курс.

- "Торгівля, підприємництво та біржова діяльність": 75 тис. грн за один курс. Ціни зросли на 38%: Право, міжнародні відносини, журналістика, фінанси, менеджмент і маркетинг коштують 64,45 тис. грн на рік.

Право, міжнародні відносини, журналістика, фінанси, менеджмент і маркетинг коштують 64,45 тис. грн на рік. ІТ-напрями дешевші - 53,15 тис. грн, а медицина - 67,2 тис. грн за один курс.

Скільки коштує навчання у 2026-му

У 2026 році найдорожчою бакалаврською програмою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна стала спеціальність "Торгівля, підприємництво та біржова діяльність". Один рік навчання тут коштуватиме 75 тис. грн.

Цікаво, що навіть медицина не очолила рейтинг найдорожчих програм. Перший курс медичного факультету коштує 67,2 тис. грн, що більше за більшість спеціальностей університету, але менше, ніж рекордна вартість програми з торгівлі та підприємництва.

Одразу за нею йде велика група спеціальностей із майже однаковою вартістю - 64,45 тис. грн за рік. До неї увійшли насамперед економічні, управлінські, юридичні та міжнародні напрями.

Зокрема, це економіка, фінанси, менеджмент, маркетинг, право, міжнародне право, міжнародні відносини, публічне управління, а також журналістика, готельно-ресторанна справа і туризм.

"Ці спеціальності були найдорожчими у виші і торік. Але тоді рік навчання коштував 46,7 тисячі гривень, тобто ціни зросли приблизно на 38%", - зазначають у виші.

Водночас популярні ІТ-напрями виявилися дешевшими. За навчання на комп'ютерних науках, комп'ютерній інженерії чи кібербезпеці першокурсникам доведеться заплатити 53,15 тис. грн.

Ще нижчою є вартість більшості природничих, фізико-математичних і гуманітарних спеціальностей, де річне навчання коштує від 38,65 тис. до 44,15 тис. грн.