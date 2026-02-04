Ціни зросли на 25%: в ISW викрили брехню Путіна про рівень інфляції в Росії

Аналітики зазначають, що Кремль продовжує намагатися приховати та ігнорувати економічні наслідки своєї війни проти України, західних санкцій та поганих рішень в економічній політиці.

Днями Путін визнав, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Росії зріс лише на 1% у 2025 році порівняно з 4,1 % у 2023 році та 4,3 % у 2024 році. При цьому він заявив, що це скорочення було "штучним" і частиною зусиль російського уряду щодо стримування інфляції.

Путін стверджував, що інфляція в Росії знизилася до 5,6 % до кінця 2025 року, порівняно з заявленим ним максимумом у 9,6 % у 2024 році.

Російський диктатор визнав, що інфляція зросла до 6,4 % в річному обчисленні в січні 2026 року, але заявив, що уряд очікував цього зростання після того, як Росія збільшила податок на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22 % з 1 січня 2026 року.

Водночас аналітики зазначають, що російський уряд, ймовірно, збільшив ПДВ, щоб підтримати дефіцит федерального бюджету, спричинений нестійко високими витратами на оборону, що безпосередньо лягло на населення Росії.

В ISW відстежили повідомлення про різке зростання цін на продукти харчування у Росії до 25% як до, так і після введення в дію підвищення ПДВ. Це свідчить про те, що реальний рівень інфляції в Росії вищий, ніж заявляє Путін.

"Постійне спотворення Кремлем даних про рівень інфляції має на меті створити враження, що ані війна в Україні, ані західні санкції не шкодять російській економіці", - зазначають аналітики.