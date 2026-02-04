Ціни зросли на 25%: в ISW викрили брехню Путіна про рівень інфляції в Росії

Реальний рівень інфляції в Росії вищий, ніж заявляє російський диктатор Володимир Путін. Зокрема, ціни на продукти зросли на 25%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Читайте також: Кремль приховує економічний провал і втрати у війні заради тиску на Захід
Аналітики зазначають, що Кремль продовжує намагатися приховати та ігнорувати економічні наслідки своєї війни проти України, західних санкцій та поганих рішень в економічній політиці.
Днями Путін визнав, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Росії зріс лише на 1% у 2025 році порівняно з 4,1 % у 2023 році та 4,3 % у 2024 році. При цьому він заявив, що це скорочення було "штучним" і частиною зусиль російського уряду щодо стримування інфляції.
Путін стверджував, що інфляція в Росії знизилася до 5,6 % до кінця 2025 року, порівняно з заявленим ним максимумом у 9,6 % у 2024 році.
Російський диктатор визнав, що інфляція зросла до 6,4 % в річному обчисленні в січні 2026 року, але заявив, що уряд очікував цього зростання після того, як Росія збільшила податок на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22 % з 1 січня 2026 року.
Водночас аналітики зазначають, що російський уряд, ймовірно, збільшив ПДВ, щоб підтримати дефіцит федерального бюджету, спричинений нестійко високими витратами на оборону, що безпосередньо лягло на населення Росії.
В ISW відстежили повідомлення про різке зростання цін на продукти харчування у Росії до 25% як до, так і після введення в дію підвищення ПДВ. Це свідчить про те, що реальний рівень інфляції в Росії вищий, ніж заявляє Путін.
"Постійне спотворення Кремлем даних про рівень інфляції має на меті створити враження, що ані війна в Україні, ані західні санкції не шкодять російській економіці", - зазначають аналітики.
Нагадаємо, російська економіка завершила 2025 рік із катастрофічними показниками. Зокрема, ціни на нафту впали до п’ятирічного мінімуму, а космічна галузь повернулася до рівня 1961 року.
Зазначається, що фінансова та інституційна система РФ дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу. Банки приховують структуру власності, держслужбовці звільняються від декларацій, а підприємці ледь тримають бізнес на плаву.
До того ж Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання економіки Росії на 2026 рік.
ЗМІ повідомляють, що Росія стикається з дедалі серйознішими фінансовими труднощами у фінансуванні війни проти України. На тлі переговорів це звужує для Кремля можливості затягувати війну без економічних наслідків.
Водночас російський диктатор Володимир Путін намагається представити російську економіку як таку, що може підтримувати тривалу війну проти України.