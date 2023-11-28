Ціни зрівнялися. Скільки коштують квартири у Львові у порівнянні з Варшавою

Скільки коштують квартири у Львові: найдорожчі та найдешевші варіанти

Потік переселенців всередині країни зараз вже не такий великий, як минулого року. Однак західні області України все ще лишаються хабами для чималої кількості внутрішньо переміщених осіб, тож ціни і на оренду, і на купівлю нерухомості у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську залишаються високими. Найдорожчий із цієї “трійки”, безперечно, Львів. На другому місці за цінами перебуває Ужгород, а замикає топ Івано-Франківськ.

Львів, якщо не брати до уваги Київ, зараз вважають чи не найбільш дорогим містом за вартістю житла в Україні, а Варшава займає перше місце за цінами на квадратні метри у Польщі. За останній рік ціни на житло у Польщі зросли приблизно на 10%. Середня ж вартість квадратного метра за рік у Львові зросла на цілих 82,7%, наводить дані Антон Тараненко.

“Львів є одним з найбільш популярних міст в Україні для придбання нерухомості. Місто пропонує різноманітні варіанти житла, включаючи старовинні будівлі у центрі міста, новобудови, квартири, будинки та комерційні приміщення. Також дуже популярним у Львові є готельний бізнес та оренда квартир туристами”, – каже експерт.

Фото: У туристичному Львові місце розташування житла грає особливо велику роль (unsplash.com)

Як і в інших містах, вартість нерухомості у Львові значно залежить від її розташування. Однак саме у Львові локація, де розміщене житло, грає ще більшу роль: це туристичне місто, і багато клієнтів зацікавлені мати у власності квадратні метри в історичному центрі: особливо це актуально для тих, хто хоче здавати нерухомість в оренду.

Водночас у Львові будується багато доволі якісного нового житла, зокрема у віддалених від центру районах, де вартість квадратного метра іноді співмірна з цінами в будинках біля історичних локацій.

На первинному ринку вартість квадрата у Львові в середньому сягає 48,5 тис. грн/кв.м;

Ціни на квартири у Львові не набагато відстають від столиці України Києва, адже до міста Лева переїхало багато людей із прифронтових регіонів. До повномасштабного вторгнення середні ціни на нове житло у Львові були на 27% нижче, ніж у Києві. Протягом року вони впевнено зростали й випередили столичні.

На первинному ринку нерухомості Львова найнижча ціна за квадратний метр у Шевченківському районі – 43 700 грн/м2 (приблизно 1200 доларів США).

Найдорожчі метри квадратні у центральному районі міста – Галицькому. У середньому 75 400 грн за квадратний метр (приблизно 2000 доларів США). Наприклад, середня ціна квартира 87 квадратних метрів з сучасним ремонтом, меблями та технікою коштує 200 тисяч доларів США.

Ціни на житло у Варшаві: у скільки обійдуться квадратні метри

Якщо Львів – чи не найдорожче місто України по нерухомості, то Варшава теж посідає перше місць за вартістю житла з усіх польських міст. Варшава – місто, яке може підійти для тих, хто розглядає роботу у великому місті, а також для купівлі житла у якості інвестиції.

“На ринку нерухомість Варшави спостерігається широкий вибір житла, включаючи сучасні апартаменти, багатоповерхові будинки, приватні будинки та комерційні приміщення. Вартість нерухомості в Варшаві варіюється від району до району. Як, і у Львові, у центральній частині міста ціни на житло вищи, а в околицях – нижчі”, – порівнює ціни Антон Тараненко.

Середня ціна квадратного метра житлової нерухомості у Варшаві становить близько 2000-3000 євро. У центральних районах міста або престижних житлових комплексах ціни можуть досягати 4000-5000 євро за квадратний метр і вище.

На вторинному ринку Варшави вартість житла дещо нижча. Наприклад, ціна за 3-кімнатну квартиру площею 87 квадратних метри з ремонтом та меблями складає 150 тисяч доларів США (близько 1700 доларів за метр квадратний).

До слова, друге за вартістю місто Польщі за цінами – Краків. Щомісяця експерти Otodom Analytics оновлюють звіти по цінах на квартири. За їхніми даними, в Кракові середня квартира коштує 14 048 злотих (понад 127 тисяч гривень) за квадратний метр (ціна пропозиції).

Також ціни відрізнялися залежно від квадратури житла:

квартира до 40 м2 – 15 111 злотих за кв. метр;

квартира 40–59 м2 – 13 624 злотих за кв. метр;

квартира 60–89 м2 – 13 525 злотих за кв. метр;

квартира понад 90 м2 – 14 569 злотих за кв. метр.

У рейтингу міст Otodom Analytics дорожчою за Краків була лише Варшава, писало РБК-Україна напередодні.

Проаналізувавши ринок нерухомості Львова та Варшави можна прийти до висновку, що ціни на житло у Львові за останній рік майже досягли цін на ринку нерухомості столиці Польщі. Звичайно, ціна залежить від стану будинку (новобудова або вторинний ринок), розташування відносно центру міста, наявності паркомісць, якості ремонту тощо. Але за рахунок активного попиту на квартири у Львові вартість житла в цьому місті продовжує рости.