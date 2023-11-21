Де жити дешевше. Скільки коштують квартири в Києві у порівнянні з Братиславою
Вартість квартир в Києві хоча й висока, все одно все ж житло тут коштує дешевше, ніж у країнах Європейського Союзу. Одне з відносно наближених по вартості квадратних метрів міст Європи – столиця Словаччини, Братислава.
Скільки зараз коштує житло в Братиславі у порівнянні з квартирою у Києві, РБК-Україна розповів інвестор, експерт із закордонної нерухомості, засновник міжнародної девелоперської компанії ANTA Group Антон Тараненко.
Київ та Братислава: порівняння актуальних цін на житло
Ціни на квартири в Києві та Братиславі, як і в інших містах, залежать від багатьох факторів. Зокрема, від типу житла (квартира, будинок), його стану, місця розташування, площі житла та року будівництва житлового комплексу або приватного будинку.
Традиційно житло дорожче в центрі міста, але не завжди: якщо стан квартири незадовільний, це може зробити його набагато дешевшим, бо потребує вкладень в ремонтні роботи.
Київ вважається одним з найдорожчих міст в Україні, а Братислава – одним з найдорожчих міст у Словаччині, пояснює Антон Тараненко. Водночас обидва міста вважаються бюджетними за цінами на квартири порівняно із західною Європою.
"Ринок нерухомості в Словаччині сьогодні є одним із найпривабливіших серед європейських країн. Рівень життя тут досить високий, а ціни на житло поки що значно поступаються західним сусідам. Тенденція до зростання цін на словацьку нерухомість робить вкладення в купівлю квартири або будинку вигідним та перспективним", – каже він.
У Києві середня ціна за квадратний метр на первинному ринку нерухомості від 1 500 до 3 000 євро, тоді як у Братиславі – від 2 500 до 6 000 євро.
Найдорожчі квадратні метри у Братиславі – в історичному центрі міста. Приміром, двокімнатна квартира площею 58 квадратних метрів коштує близько 240 тисяч євро.
Квартира продається вже з готовим з ремонтом, меблями та обладнанням, таким як пральна машина, телевізор, холодильник, електрична духовка, витяжка та мікрохвильова піч.
Більш бюджетні райони столиці Словаччини:
- Вракуня;
- Подунайське Бискупице;
- Вайнори;
- Рача.
Середній діапазон цін на житло в цих районах – 100-150 тисяч євро за двокімнатну квартиру.
Найдорожче і найдешевше житло в Києві: приклади цін
"У столиці Україні найдорожче житло теж переважно розташоване у центральній частині міста. Найвищий за вартістю – Печерський район. В середньому житло коштує тут від 2 500 до 5 500 євро за квадратний метр", – наводить дані Антон Тараненко.
Наприклад, двокімнатна квартира площею 60 квадратних метрів з ремонтом та технікою у середньому коштує 180 тисяч євро.
Найнижча ціна квадратного метра – у Деснянському районі. Це близько 900 євро за квадратний метр. Двокімнатна квартира у новобудові, розташованій в цьому районі, в середньому коштує 60-70 тисяч євро.
В цілому нерухомість Братислави – це вигідний ринок для інвестицій, якщо ви розглядаєте купівлю житла на території ЄС. Як покупець ви будете проводити всі угоди за законодавством Європейського Союзу і отримаєте відносно низьку вартість самих квартир у порівнянні з іншими країнами Європи.
З іншого боку, житло в Києві обійдеться дешевше, і при зваженому підході така інвестиція теж стане надійним способом вкладення коштів навіть під час війни.
Раніше ми писали, скільки коштує квартира в Києві у порівнянні з житлом в Туреччині.
Також ціни на житло у столиці України продовжують зростати. Ціни на квартири та в цілому ринок нерухомості чутливий до валютних коливань та реагує на події війни. Особливо останнім часом говорять про суттєве подорожчання квадратних метрів. Чому дорожчає житло та що впливає на вартість квартир, РБК-Україна розповідають експерти ринку нерухомості.
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