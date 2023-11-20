Сплеск цін. Чому дорожчають квартири та від чого залежить вартість житла

Ціни на квартири та в цілому ринок нерухомості чутливий до валютних коливань та реагує на події війни. Особливо останнім часом говорять про суттєве подорожчання квадратних метрів.

Чому дорожчає житло та що впливає на вартість квартир, РБК-Україна розповідають експерти ринку нерухомості.

Від чого залежать ціни на житло і як дорожчатиме житло

Один із факторів, що впливають на ціни – попит із боку покупців. Влітку він зазвичай знижується, а восени підвищується. Ця осінь не стала винятком. Продаж дещо активізувався, ціни на це теж реагують зростанням. Однак інтерес до житла все ж таки не такий високий, як до повномасштабного вторгнення РФ, каже РБК-Україна рієлтор Світлана Бащук з компанії Legion Real Estate.

"На попит впливають багато чинників. Люди бояться витрачати гроші, бо, можливо, доведеться переїжджати через війну в інше місце. Також впливає ракетна небезпека. Як тільки трапляються чергові обстріли, угоди скасовують, переносять покупку на невизначений час. З іншого боку, старт держпрограми є Оселя запустив великий попит на житло, ціни зростають ще й з цієї причини", – пояснює вона.

Вартість житла під час війни залежить також від небезпеки "прильотів". Як тільки відбувається черговий обстріл, угода може скасуватися. Але якщо потрібно вирішити питання із житлом, угода так чи інакше відбудеться, каже фахівець.

"Зараз забудовники, що особливо займаються заміськими будинками, не хочуть знижувати ціни. Очікують, що вигідніше зможуть продати житло навесні", – ділиться спостереженнями Світлана Бащук.

Фото: Восени продаж квартир активізувався, що теж підвищує ціни на житло (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рієлтор наводить приклади цін на приватні будинки поблизу Києва.

Ціни на будинки з ремонтом площею від 100 квадратних метрів у передмісті столиці:

На захід від Києва, Житомирська траса: близько 150 тисяч доларів ;

; Східний напрямок, Бровари та Бориспіль: 150 тисяч ;

; На північ від столиці, Вишгородський напрямок: 120-130 тисяч;

Південний напрямок у бік Обухова: 180–200 тисяч і вище ;

; Софіївська, Петропавлівська Борщагівка: 180–200 тисяч.

Квартири у Києві почали дорожчати ще наприкінці літа, каже рієлтор, голова Комітету з інформаційних технологій СФНУ Олександр Бойко. Тоді це пояснювали зростанням попиту на житло, бо до столиці почало їхати більше студентів на навчання. Також чимало українців поверталося додому із-за кордону.

"Так загалом було завжди: на збільшення попиту ціни реагують зростанням. Чим більше людей запросить орендувати та купити житло в Києві, тим вище можуть бути ціни. За моїми особистими спостереженнями, вартість житла в оренду почала зростати в липні. Ще тоді фіксувалося зростання ціни на рівні 10%", – коментує експерт.

За даними аналітиків ЛУН, станом на жовтень 2023 року середня ціна однокімнатної квартири в Дарницькому районі Києва (правий берег) становить 62 тисячі доларів, у Святошинському (правий берег) – 45 тисяч, а у Солом'янському – 53,5 тисячі доларів.

Середня ціна двокімнатної квартири на вторинному ринку: