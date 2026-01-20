Ціни на золото вперше в історії перевищили 4700 доларів

Як пише видання, у вівторок ціна на золото вперше перевищила 4700 доларів за унцію, тоді як ціна на срібло торгувалася поблизу рекордно високого рівня, оскільки погрози президента США Дональда Трампа запровадити додаткові тарифи на європейських союзників погіршили світові настрої та спричинили ажіотаж у безпечні активи.

Спотова ціна на золото зросла на 0,7% до 4 699,93 долара за унцію, досягнувши раніше історичного максимуму в 4 701,23 долара.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому зросли на 2,4% до 4 706,50 долара за унцію.

Спотова ціна на срібло впала на 0,4% до 94,27 долара за унцію після досягнення рекордного максимуму в 94,72 долара на початку сесії.

Серед інших дорогоцінних металів, спотова платина знизилася на 0,8% до 2 355,60 доларів за унцію, тоді як паладій знизився на 0,7% до 1 828,58 долара.

"Революційний підхід Трампа до міжнародних справ та його бажання знизити процентні ставки дуже добре пасують дорогоцінним металам, що відображається у шаленому зростанні цін на золото та срібло", - розповів один з аналітиків.

Він зазначив, що другий термін Трампа досі був "благом для дорогоцінних металів, а його нетрадиційний підхід до політики грав на руку золоту та сріблу".

Ціни на золото зросли більш ніж на 70% з того часу, як Трамп розпочав свій другий термін рік тому.