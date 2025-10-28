Ціни на золото впали до тритижневого мінімуму

У вівторок, 28 жовтня, ціни на золото знизилися до найнижчого рівня за останні три тижні. Причиною стало зростання оптимізму щодо можливої торговельної угоди між США та Китаєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Станом на ранок 28 жовтня вартість спотового золота впала на 1% - до 3941 долара за унцію. Ф’ючерси в США подешевшали на 1,5%, до 3957 доларів.
Головний аналітик KCM Trade Тім Уотер пояснив, що покращення відносин між Вашингтоном і Пекіном знизило інтерес інвесторів до золота. Якщо президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін укладуть угоду цього тижня, ціни можуть просісти ще більше.
"Якщо Трамп і Сі проведуть продуктивну зустріч з питань торгівлі цього тижня, це може змусити золото певною мірою плисти проти течії. Але це може бути компенсовано, якщо ФРС виступить з м'якою позицією і знизить ставки, як очікується, цього тижня", - сказав Уотер.
Водночас очікується, що Федеральна резервна система США може знизити процентні ставки, тоді як Європейський центробанк і Банк Японії залишать їх без змін.
Попри падіння, з початку року золото все ще зросло більш ніж на 50% завдяки високому попиту під час періодів економічної невизначеності. Інші дорогоцінні метали також подешевшали: срібло - на 0,8%, платина - на 2,6%, паладій - на 1,2%.
Нагадаємо, у квітні 2025 року золото вперше в історії подорожчало до 3500 доларів за унцію. Однак цього тижня ціни почали знижуватися.
Китай 9 жовтня запровадив жорсткі обмеження на експорт рідкоземельних мінералів і технологій, пов’язаних із їхнім видобутком. Це рішення одразу загострило торговельну напруженість між Пекіном і Вашингтоном.
У відповідь США вже 11 жовтня оголосили про 100% мита на китайські товари та запровадили контроль за експортом критично важливого програмного забезпечення.
Президент США Дональд Трамп пояснив, що пішов на цей крок через "надзвичайно агресивну позицію" Китаю. Нові обмеження почнуть діяти з 1 листопада 2025 року або навіть раніше.
Після заяв Трампа криптовалютний ринок зазнав рекордного обвалу: за даними CoinGlass, сума ліквідацій перевищила 18 мільярдів доларів - це найбільше падіння в історії цифрових активів