Ціни на золото впали до тритижневого мінімуму

Станом на ранок 28 жовтня вартість спотового золота впала на 1% - до 3941 долара за унцію. Ф’ючерси в США подешевшали на 1,5%, до 3957 доларів.

Головний аналітик KCM Trade Тім Уотер пояснив, що покращення відносин між Вашингтоном і Пекіном знизило інтерес інвесторів до золота. Якщо президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін укладуть угоду цього тижня, ціни можуть просісти ще більше.

"Якщо Трамп і Сі проведуть продуктивну зустріч з питань торгівлі цього тижня, це може змусити золото певною мірою плисти проти течії. Але це може бути компенсовано, якщо ФРС виступить з м'якою позицією і знизить ставки, як очікується, цього тижня", - сказав Уотер.

Водночас очікується, що Федеральна резервна система США може знизити процентні ставки, тоді як Європейський центробанк і Банк Японії залишать їх без змін.

Попри падіння, з початку року золото все ще зросло більш ніж на 50% завдяки високому попиту під час періодів економічної невизначеності. Інші дорогоцінні метали також подешевшали: срібло - на 0,8%, платина - на 2,6%, паладій - на 1,2%.

Нагадаємо, у квітні 2025 року золото вперше в історії подорожчало до 3500 доларів за унцію. Однак цього тижня ціни почали знижуватися.