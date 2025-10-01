Ціни на золото побили рекорди на фоні шатдауну в США

Так, у середу, 1 жовтня, ф’ючерси на Нью-Йоркських біржах (S&P 500 і Nasdaq) впали на 0,5%, тоді коли ціни на золото зросли до 3875 за унцію.

Водночас повідомляється, що європейські ф’ючерси майже не змінилися.

До речі, цього року золото вже подорожчало більш ніж на 45%, демонструючи стійкий попит з боку центральних банків та інвесторів.

Ціни на інші дорогоцінні метали

Значно зросли цього тижня і ціни на інші дорогоцінні метали, оскільки попит на безпечні активи поширився з золота на платину та срібло.

Спотова ціна срібла в середу зросла на 0,9% до 47,0525 доларів за унцію, а спотова ціна платини впала на 0,3% до 1572,18 долара за унцію.

З початку 2025 року ціни на срібло піднялися на 62%, а на платину - на 76%.

Перспективи для дорогоцінних металів

Згідно з інструментом CME FedWatch, інвестори закладають 90% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у жовтні. Ще одна корекція можлива в грудні, ймовірність цього оцінюється в 75%.

Чому золото дорогоцінне

З економічної точки зору золото є дорогоцінним металом, оскільки воно виконує роль універсального засобу збереження вартості, особливо під час криз та інфляції. Його обмежена пропозиція, висока ліквідність і глобальне визнання роблять золото надійним активом, який зберігає купівельну спроможність у довгостроковій перспективі.

На відміну від паперових грошей, що можуть знецінюватися через емісію, золото має природне обмеження видобутку, що підсилює його цінність. Крім того, центральні банки світу використовують його як частину резервів, що додатково підтверджує його економічну важливість.