Ціни на золото піднялися до 6-тижневого максимуму, а срібло б’є рекорди

Так, спотова ціна на золото зросла на 0,6% до 4255,04 долара за унцію, що є найвищим показником з 21 жовтня. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому зросли на 0,8% до 4290,40 долара.

При цьому ціни на срібло зросли на 2,2% до 57,63 долара за унцію після того, як раніше досягла історичного максимуму в 57,86 долара.

"Учасники ринку зараз знову починають враховувати зниження ставки ФРС у грудні, що підтримує інвестиційний попит на золото", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

За його словами, срібло виграє від того ж фактора, що й золото, а також очікується подальше покращення промислового попиту на дорогоцінні метали наступного року.

Тим часом долар США впав до двотижневого мінімуму, що зробило злитки, ціна яких оцінюється в доларах, дешевшими для власників інших валют.

Серед інших дорогоцінних металів – платина зросла на 1,6% до 1698,85 доларів, а паладій – на 1,7% до 1475,02 доларів.