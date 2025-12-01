Ціни на золото піднялися до 6-тижневого максимуму, а срібло б’є рекорди

Світові ціни на золото досягло шеститижневого максимуму, а ціни на срібло сягнули свого рекордного максимуму на фоні очікування зниження процентної ставки у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, спотова ціна на золото зросла на 0,6% до 4255,04 долара за унцію, що є найвищим показником з 21 жовтня. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому зросли на 0,8% до 4290,40 долара.
При цьому ціни на срібло зросли на 2,2% до 57,63 долара за унцію після того, як раніше досягла історичного максимуму в 57,86 долара.
"Учасники ринку зараз знову починають враховувати зниження ставки ФРС у грудні, що підтримує інвестиційний попит на золото", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.
За його словами, срібло виграє від того ж фактора, що й золото, а також очікується подальше покращення промислового попиту на дорогоцінні метали наступного року.
Тим часом долар США впав до двотижневого мінімуму, що зробило злитки, ціна яких оцінюється в доларах, дешевшими для власників інших валют.
Серед інших дорогоцінних металів – платина зросла на 1,6% до 1698,85 доларів, а паладій – на 1,7% до 1475,02 доларів.
Зазначимо, що станом на 3 листопада спотова ціна золота трималася на позначці 4 000,65 долара за унцію, тоді як грудневі ф’ючерси у США піднялися на 0,4% - до 4 010 доларів. Попри це, вартість золота все ще була майже на 9% нижчою, ніж рекордні 4 381,21 долара, зафіксовані 20 жовтня.
Таке просідання аналітики пов’язують насамперед із посиленням долара, який піднявся до тримісячного максимуму.
До речі, Росія почала масово розпродавати свої золоті резерви, щоб латати бюджет і підтримувати рубль, що свідчить про швидке виснаження її стратегічних запасів.