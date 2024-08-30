Ціни знижуються: чи варто вкладати гроші в нерухомість в Україні в умовах війни

Чи варто інвестувати у житлову нерухомість

Оксана Остапчук зазначає, що перед купівлею житла варто врахувати, що ринок нерухомості має особливості і інвестиції в нього потребують детального аналізу.

За її словами, купівля квартири у 2024 році є хорошим варіантом для інвестицій або збереження капіталу. Так, за даними Factum Group, бажання заробити на нерухомості входить до трійки головних драйверів для покупки житла.

"Нерухомість має тенденцію до зростання вартості з часом, що відкриває можливість отримати прибуток при її перепродажу. Хоча ситуація з цінами на житло відрізняється залежно від регіону, загалом, вартість нерухомості має тенденцію до зростання", – говорить керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість.

Як заробити на нерухомості

Нерухомість залишається відносно стабільним активом, який може служити захистом від інфляції. Володіння нерухомістю також дає можливість отримувати пасивний дохід через оренду. Однак варто пам’ятати, що отримати прибуток від нерухомості відразу не завжди можливо. Спершу необхідно визначитися з метою купівлі житла.

Здача квартири в оренду може приносити стабільний пасивний дохід щомісяця, але супроводжується витратами на її обслуговування, а окупність може тривати кілька років.

Інвестування на етапі будівництва з метою подальшого перепродажу може бути вигідним, але зараз це відносно ризиковано, тому необхідно ретельно перевіряти забудовника та документацію.

Купівля готового житла для ремонту та перепродажу може принести до 40% прибутку, але вимагає додаткових вкладень у ремонт.

Придбання готового житла для збереження капіталу або подальшого продажу є найменш ризикованим варіантом, але потребує значних інвестицій.

Що відбувається на ринку житлової нерухомості

Ціни на нерухомість влітку знизились, і ця тенденція, ймовірно, протримаються до початку вересня, говорить Оксана Остапчук.

"Літній період зазвичай характеризується певним падінням цін, проте цього року ми спостерігаємо досить відчутне зниження вартість на нерухомість у північних, центральних, східних та південних областях країни. Західні регіони натомість показують тенденцію до зростання цін", – розповідає експертка.

Тенденції у різних регіонах: