Цены снижаются: стоит ли вкладывать деньги в недвижимость в Украине в условиях войны

Стоит ли инвестировать в жилую недвижимость

Оксана Остапчук отмечает, что перед покупкой жилья следует учесть, что рынок недвижимости имеет особенности и инвестиции в него нуждаются в детальном анализе.

По ее словам, покупка квартиры в 2024 году является хорошим вариантом для инвестиций или сбережения капитала. Так, по данным Factum Group, желание заработать на недвижимости входит в тройку основных драйверов для покупки жилья.

"Недвижимость имеет тенденцию к росту стоимости с течением времени, что открывает возможность получить прибыль при ее перепродаже. Хотя ситуация с ценами на жилье отличается в зависимости от региона, в общем, стоимость недвижимости имеет тенденцию к росту", - говорит руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость.

Как заработать на недвижимости

Недвижимость остается относительно стабильным активом, который может служить защитой от инфляции. Владение недвижимостью также позволяет получать пассивный доход через аренду. Однако следует помнить, что получить прибыль от недвижимости сразу не всегда возможно. Для начала необходимо определиться с целью покупки жилья.

Сдача квартиры в аренду может приносить стабильный пассивный доход ежемесячно, но сопровождается затратами на ее обслуживание, а окупаемость может занять несколько лет.

Инвестирование на этапе строительства с целью дальнейшей перепродажи может быть выгодно, но сейчас это относительно рискованно, поэтому необходимо тщательно проверять застройщика и документацию.

Покупка готового жилья для ремонта и перепродажи может принести до 40% прибыли, но требует дополнительных вложений в ремонт.

Приобретение готового жилья для сохранения капитала или последующей продажи является менее рискованным вариантом, но требует значительных инвестиций.

Что происходит на рынке жилой недвижимости

Цены на недвижимость летом снизились, и эта тенденция, вероятно, продержится до начала сентября, говорит Оксана Остапчук.

"Летний период обычно характеризуется определенным падением цен, однако в этом году мы наблюдаем достаточно ощутимое снижение стоимости на недвижимость в северных, центральных, восточных и южных областях страны. Западные регионы показывают тенденцию к росту цен", - рассказывает эксперт.

Тенденции в разных регионах: