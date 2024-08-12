Ціни на квартири в Україні. 5 міст із найдорожчою нерухомістю

Ринок житла в Україні опинився у повній залежності від безпекової ситуації. У східних областях вартість житла впродовж останніх кількох років помітно знизилася, тоді як у західних регіонах ціни значно виросли.

РБК-Україна на основі даних ЛУН розбиралося, які зараз ціни на житло на первинному та на вторинному ринку у різних регіонах нашої країни.

Ціни на квартири на вторинному ринку

Серед міст України найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку житла у серпні були зафіксовані у Львові. Середня вартість таких квартир тут становить 62 тисячі доларів. Київ, хоча і є столицею, трохи поступається Львову, з середньою ціною на рівні 60 тисяч доларів.

Ужгород посідає третю позицію, з середньою ціною 55 тисяч доларів, що на 2,2 тисячі більше, ніж пів року тому. Чернівці займають четверте місце з ціною 46 тисяч доларів, а Луцьк та Вінниця ділять п'яте місце – тут середня вартість однокімнатної квартири становить 45 тисяч доларів.

Середня вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку (інфографіка - ЛУН)

Коли йдеться про дво- та трикімнатні квартири, ситуація дещо змінюється. Київ демонструє вищі ціни у порівнянні зі Львовом. Середня вартість двокімнатної квартири в Києві становить 90 тисяч доларів, тоді як у Львові – 89 тисяч доларів. Щодо трикімнатних квартир, то у столиці їх середня вартість сягає 130 тисяч доларів, тоді як у Львові – 110 тисяч доларів.

Ціни на квартири на первинному ринку

На первинному ринку нерухомості лідирує також Львів, де найдорожчі однокімнатні квартири у новобудовах. Так, середня вартість квартири у новобудові у цьому місті становить 57 тис. доларів. На другому місці, як і за вартістю квартир на вторинному ринку житла, знаходиться Київ, де однокімнатну квартиру можна купити за 51 тис. доларів.

На третьому місці за вартістю квартир на первинному ринку житла, знаходиться Ужгород, де середня вартість однокімнатних квартир становить 50 тис. доларів.

На четвертому місці опинилося місто Дніпро, де середня ціна однокімнатної квартири на первинному ринку становить 45 тис. доларів. На п’ятому місці – Кропивницький, де однокімнатна квартира у новобудові в середньому обійдеться у 41 тис. доларів.

Середня вартість однокімнатних квартир на первинному ринку (інфографіка - ЛУН)

Де купити квартиру за мінімальною ціною

Загалом, ринок вторинного житла в Україні демонструє регіональні відмінності в динаміці цін. У західних регіонах країни, включаючи Львів, Ужгород та Чернівці, спостерігається поступове зростання цін. Натомість у східних та центральних регіонах, зокрема в Харкові, Запоріжжі та Миколаєві, ціни на вторинне житло знижуються.

Так, у Харкові ціни на первинне житло впали на 41 долар за квадратний метр, тоді як в Ужгороді, навпаки, вони зросли на 160 доларів за метр квадратний.

Найдешевші однокімнатні квартири на вторинному ринку житла можна знайти у Запоріжжі – тут середня вартість становить 19 тисяч доларів. У Харкові ціна трохи вища – 20 тисяч доларів, у Миколаєві – 21 тисяча доларів, у Сумах – 22 тисячі доларів, а в Кропивницькому – 27 тисяч доларів.