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Ціни злетіли. У яких містах знову подорожчала нерухомість

У яких містах подорожчали однокімнатні квартири (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

За останні пів року ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку підскочили у семи містах. Найбільше цей вид нерухомості подорожчав у Житомирі - на 8%.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, де найбільше у ціні піднялись однокімнатні квартири і скільки вони зараз коштують.

Де подорожчали однокімнатні квартири

За друге півріччя 2024 року на 8% подорожчали однокімнатні квартири у Житомирі. Зараз вони коштують в середньому 43 тисячі доларів. При цьому ціни на дво- і трикімнатні квартири залишись незмінними - 55 тисяч і 62 тисячі доларів, відповідно.

На 7% знову подорожчали однокімнатні квартири в Ужгороді. Ціна зрівнялась зі столичною і зараз становить 60 тисяч доларів. Також на 1% підскочила вартість двокімнатних квартир - 83 тисячі, а ціни на трикімнатні залишились без змін - 105 тисяч доларів. Додамо, що Ужгород разом із Києвом та Львовом входить у трійку міст із найдорожчою нерухомістю в Україні.

Ціни у Львові підвищились на 3%. Там однокімнатні квартири зараз продають за 64 тисячі доларів, що є найвищим показником у країні. На 2% подорожчали двокімнатні квартири - 92 тисячі доларів та на 1% - трикімнатні, вони коштують 112 тисяч доларів.

Також на 3% подорожчали однокімнатні квартири у Рівному, Черкасах і Чернігові. Їх там продають за 43 тисячі, 40 тисяч і 31 тисячу доларів, відповідно. Зазначимо, що торік Рівне став лідером із подорожчання нерухомості на вторинному ринку. За 2024-й там вартість житла у валюті підскочила до рекордних 23%.

У Хмельницькому однокімнатні квартири подорожчали на 1%, зараз вони коштують - 35 тисяч доларів. Двокімнатні не змінили своєї ціни - 49 тисяч доларів, а трикімнатні подешевшали на 8% - 60 тисяч доларів.

Ціни на вторинному ринку на однокімнатні квартири у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

У яких містах ціни на однокімнатні квартири впали

Найбільше за пів року ціни на однокімнатні квартири впали у Сумах - 9%, зараз вони коштують 20 тисяч доларів. Також на 8% подешевшали двокімнатні - 30 тисяч доларів, а вартість трикімнатних не змінилась - 34 тисячі доларів.

На 6% подешевшали квартири у Дніпрі, нині вони коштують 31 тисячу доларів. Також на 4% впали дво- і трикімнатні квартири, їх продають за 43 тисячі і 59 тисяч доларів, відповідно.

У Запоріжжі вартість однокімнатних квартир знизилась на 5%, зараз вони коштують 18 тисяч доларів. Настільки ж у ціні впали і двокімнатні квартири, їх продають за 24 тисячі, а трикімнатні подешевшали на 8% - 33 тисячі доларів.

Також на 3% впала ціна у Полтаві, а у Тернополі і Харкові - на 1%. Зараз там однокімнатні квартири коштують 35 тисяч, 37 тисяч і 20 тисяч доларів, відповідно.

Середня ціна квартири у роках зарплати (скриншот сайту ЛУН)

Читайте також про те, що ринок нерухомості Харкова стикнувся із новим викликом - місто, як і решта України, чекає на відкриття державних реєстрів. Разом із цим попит на квартири у Харкові досі є, найбільше серед людей, які отримали компенсацію від держави за зруйноване житло у регіоні.

Раніше ми ділились підсумками 2024 року по ринку нерухомості. Загалом житло впало у ціні лише у східних регіонах, у решті - подорожчало. У деяких містах вартість підскочила на 23% на вторинному ринку та на 33% - на первинному, а оренда "злетіла" на 37%.

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