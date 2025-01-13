Ціни злетіли. У яких містах знову подорожчала нерухомість

Де подорожчали однокімнатні квартири

За друге півріччя 2024 року на 8% подорожчали однокімнатні квартири у Житомирі. Зараз вони коштують в середньому 43 тисячі доларів. При цьому ціни на дво- і трикімнатні квартири залишись незмінними - 55 тисяч і 62 тисячі доларів, відповідно.

На 7% знову подорожчали однокімнатні квартири в Ужгороді. Ціна зрівнялась зі столичною і зараз становить 60 тисяч доларів. Також на 1% підскочила вартість двокімнатних квартир - 83 тисячі, а ціни на трикімнатні залишились без змін - 105 тисяч доларів. Додамо, що Ужгород разом із Києвом та Львовом входить у трійку міст із найдорожчою нерухомістю в Україні.

Ціни у Львові підвищились на 3%. Там однокімнатні квартири зараз продають за 64 тисячі доларів, що є найвищим показником у країні. На 2% подорожчали двокімнатні квартири - 92 тисячі доларів та на 1% - трикімнатні, вони коштують 112 тисяч доларів.

Також на 3% подорожчали однокімнатні квартири у Рівному, Черкасах і Чернігові. Їх там продають за 43 тисячі, 40 тисяч і 31 тисячу доларів, відповідно. Зазначимо, що торік Рівне став лідером із подорожчання нерухомості на вторинному ринку. За 2024-й там вартість житла у валюті підскочила до рекордних 23%.

У Хмельницькому однокімнатні квартири подорожчали на 1%, зараз вони коштують - 35 тисяч доларів. Двокімнатні не змінили своєї ціни - 49 тисяч доларів, а трикімнатні подешевшали на 8% - 60 тисяч доларів.

Ціни на вторинному ринку на однокімнатні квартири у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

У яких містах ціни на однокімнатні квартири впали

Найбільше за пів року ціни на однокімнатні квартири впали у Сумах - 9%, зараз вони коштують 20 тисяч доларів. Також на 8% подешевшали двокімнатні - 30 тисяч доларів, а вартість трикімнатних не змінилась - 34 тисячі доларів.

На 6% подешевшали квартири у Дніпрі, нині вони коштують 31 тисячу доларів. Також на 4% впали дво- і трикімнатні квартири, їх продають за 43 тисячі і 59 тисяч доларів, відповідно.

У Запоріжжі вартість однокімнатних квартир знизилась на 5%, зараз вони коштують 18 тисяч доларів. Настільки ж у ціні впали і двокімнатні квартири, їх продають за 24 тисячі, а трикімнатні подешевшали на 8% - 33 тисячі доларів.

Також на 3% впала ціна у Полтаві, а у Тернополі і Харкові - на 1%. Зараз там однокімнатні квартири коштують 35 тисяч, 37 тисяч і 20 тисяч доларів, відповідно.

Середня ціна квартири у роках зарплати (скриншот сайту ЛУН)