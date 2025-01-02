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Житло у Житомирі. Що відбувається на ринку нерухомості міста і які ціни на квартири

Житомир, Четвер 02 січня 2025 12:17
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Житло у Житомирі. Що відбувається на ринку нерухомості міста і які ціни на квартири Скільки коштують квартири у Житомирі (фото: facebook.com_groups_fbzhytomyr)
Автор: Василина Копитко

У Житомирі новобудови протягом останніх пів року подешевшали на 5% у доларовому еквіваленті, а от ціни на вторинці та ринку оренди стабілізувались. Вартість нерухомості у місті належить до середнього сегмента по Україні.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, яка вартість квартир у Житомирі.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Ціни на в вторинному ринку Житомира стабілізувались. Зараз в середньому 1 кв. м коштує 1 000 доларів. Подорожчали лише однокімнатні квартири на 8%, їх продають за 43 тисячі доларів. Вартість двокімнатних і трикімнатних не змінилась, ціни на них 55 і 62 тисячі доларів, відповідно.

Найбільше на ринку пропозицій із продажу однокімнатних квартир за ціною 30-35 тисяч доларів.

В середньому, аби заробити на однокімнатну квартиру у Житомирі, потрібно відкладати усю зарплату за 7,9 року, на двокімнатну - 10,4 року, трикімнатну - 11,6 року.

Житло у Житомирі. Що відбувається на ринку нерухомості міста і які ціни на квартириВартість 1 кв. м на вторинному ринку у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на новобудови

За друге півріччя 2024 року новобудови у Житомирі подешевшали на 5%, ціна за 1 кв. м впала до 710 доларів, але остаточна вартість залежить від класу житла.

Ціна за "квадрат" у новобудові:

  • комфорт - 700 доларів
  • бізнес - 730 доларів
  • економ - 780 доларів

В середньому найдешевша квартира (з розрахунку найменшої площі та найдешевшої ціни за 1 кв. м) обійдеться в 32,8 тисячі доларів. Щоб взяти таку квартиру в іпотеку, доведеться заплатити щонайменше 304 тисячі гривень першого внеску.

Зараз у Житомирі в продажу 13 новобудов (28 ЖК). Торік в експлуатацію ввели 1000 нових квартир, це майже дорівнює показникам 2023-го, але вдвічі менше, ніж було у 2022-му.

8 забудовників надає квартири у розтермінування, у 4 можна придбати житло за іпотечною програмою "єОселя", в 1 - у кредит.

Житло у Житомирі. Що відбувається на ринку нерухомості міста і які ціни на квартириГрафік зміни вартості житла на первинному ринку (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість оренди житла

Протягом останніх пів року ціни на оренду житла у місті залишалися стабільними, втім у грудні відбулося падіння до 10% на всі види квартир.

Зараз середня ціна оренди квартир становить:

  • однокімнатні - 9 тисяч гривень
  • двокімнатні - 10 тисяч гривень
  • трикімнатні - 12 тисяч гривень

Найбільше на ринку пропозицій зі здачі квартир за ціною 8-9 тисяч гривень на місяць, втім є чимало варіантів за ціною від 15 тисяч.

За підрахунками ЛУН, житомиряни витрачають на оренду житла 56% зарплати. Орендна плата за однокімнатну квартиру протягом 14,3 року дорівнює її вартості, за двокімнатну - 17 років, трикімнатну - 17,4 року.

Житло у Житомирі. Що відбувається на ринку нерухомості міста і які ціни на квартири

Ціни на оренду житла у Житомирі (скриншот сайту ЛУН)

Читайте також про те, що Миколаїв входить у п'ятірку міст із найдешевшою нерухомістю - 1 кв. м в середньому там коштує 610 доларів на вторинному ринку та 650 доларів на первинному. За останні пів року новобудови подешевшали на 5%, а житло на вторинці та оренда не змінились у ціні за аналогічний період.

Раніше ми писали про те, що вартість нерухомості у Києві на вторинному ринку залишалась стабільною протягом 2024 року. В середньому 1 кв. м житла продавали за 1 270 доларів, однокімнатні квартири - за 60 тисяч доларів, двокімнатні - 98 тисяч, трикімнатні - 140 тисяч доларів. При цьому ціни на оренду за рік зросли на третину.

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