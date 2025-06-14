Ціни злетіли, а фондові ринки впали: стало відомо про наслідки атак Ізраїлю на Іран

Ескалація конфлікту на Близькому Сході спровокувала різке зростання цін. Нафта марки Brent подорожчала більш ніж на 7%, ненадовго піднявшись до позначки вище 75 доларів за барель. Це був найвищий показник з квітня 2025 року.

Ціна на золото зросла приблизно на 1% і становила 3426 доларів за унцію. Це близько до квітневого рекордного максимуму в 3500 доларів.

Водночас акції на фондових біржах обвалилися. Індекс Dow Jones на Волл-стріт упав на 1,8%, S&P 500 - на 1,1%, а Nasdaq - на 1,3%.

Акції авіакомпаній, включно з Delta, United і American, впали на тлі побоювання, що ціни на паливо можуть зрости, якщо будуть проблеми з поставками нафти.

На Лондонській біржі компанія IAG, що володіє British Airways, втратила 3,7%, а акції авіакомпанії EasyJet завершили торги зниженням на 2,7%.

У Європі основні ринки Німеччини, Франції, Італії та Іспанії закрилися з показниками щонайменше на 1% нижче, ніж днем раніше. У Лондоні FTSE 100 завершив день падінням на 34 пункти до 8850, що на 0,4% нижче від рекордного максимуму в четвер.

Акції впали також і в Азії. Японський Nikkei втратив 1,3%, південнокорейський Kospi - 1,1%, а гонконгський Hang Seng - 0,8%.