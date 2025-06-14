Ціни злетіли, а фондові ринки впали: стало відомо про наслідки атак Ізраїлю на Іран

Після ударів Ізраїлю по об'єктах в Ірані ціни на нафту і золото різко зросли, а фондові ринки закрилися падінням індексів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Ескалація конфлікту на Близькому Сході спровокувала різке зростання цін. Нафта марки Brent подорожчала більш ніж на 7%, ненадовго піднявшись до позначки вище 75 доларів за барель. Це був найвищий показник з квітня 2025 року.
Ціна на золото зросла приблизно на 1% і становила 3426 доларів за унцію. Це близько до квітневого рекордного максимуму в 3500 доларів.
Водночас акції на фондових біржах обвалилися. Індекс Dow Jones на Волл-стріт упав на 1,8%, S&P 500 - на 1,1%, а Nasdaq - на 1,3%.
Акції авіакомпаній, включно з Delta, United і American, впали на тлі побоювання, що ціни на паливо можуть зрости, якщо будуть проблеми з поставками нафти.
На Лондонській біржі компанія IAG, що володіє British Airways, втратила 3,7%, а акції авіакомпанії EasyJet завершили торги зниженням на 2,7%.
У Європі основні ринки Німеччини, Франції, Італії та Іспанії закрилися з показниками щонайменше на 1% нижче, ніж днем раніше. У Лондоні FTSE 100 завершив день падінням на 34 пункти до 8850, що на 0,4% нижче від рекордного максимуму в четвер.
Акції впали також і в Азії. Японський Nikkei втратив 1,3%, південнокорейський Kospi - 1,1%, а гонконгський Hang Seng - 0,8%.
Ізраїль провів операцію "Левовий народ", завдавши ударів по військових і ядерних об'єктах Ірану.
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що вдарила по військових базах країни. Головною метою ізраїльських військових були системи ППО і ракетні установки.
Також було атаковано об'єкт збагачення урану в місті Натанз. Крім того, авіація завдала ударів по стратегічних об'єктах Ірану, зокрема, по підземному ядерному комплексу Фордо.
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що Ізраїль знищив наземну частину заводу зі збагачення урану в іранському Натанзі. За його словами, рівень радіації за межами об'єкта залишається без змін.
Унаслідок нічного удару щонайменше 20 іранських високопоставлених командирів було ліквідовано.
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