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Ізраїль заявив про атаку на військові бази Ірану: "прильоти" по ППО і не тільки

Субота 14 червня 2025 00:55
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Ізраїль заявив про атаку на військові бази Ірану: "прильоти" по ППО і не тільки Ілюстративне фото: Ізраїль ударив по військових базах Ірану (x.com/IAFsite)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльська армія вдарила по військових базах Ірану. Головною ціллю стали системи ППО і ракетні установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ у Telegram.

Як зазначили в Армії оборони Ізраїлю, метою атаки стали військові бази іранських ВПС "Хамадан" і "Табріз" на заході Ірану. Внаслідок удару базу "Табріз" було "знищено".

"ЦАХАЛ завдав ударів і знешкодив десятки цілей, що належать системі протиповітряної оборони іранського режиму, безпілотні літальні апарати і ракетні установки класу "земля-земля", - додали військові.

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 червня, ізраїльська армія атакувала Іран ракетами. У результаті ударів було уражено велику кількість військових об'єктів.

Зокрема, цілями Ізраїлю стали ядерні об'єкти Ірану. Йдеться про підприємства зі збагачення урану в Натанзі та Фордо.

Це сталося на тлі того, як США та Іран не змогли домовитися про нову ядерну угоду.

Детальніше про удар Ізраїлю - в матеріалі РБК-Україна.

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