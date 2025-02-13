Ціни на житло впали у 7 містах. Скільки зараз там коштують однокімнатні квартири

За останні пів року ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку знизились у семи містах України. Найбільше нерухомість подешевшала у Запоріжжі - на 8%.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, де подешевшали однокімнатні квартири і скільки вони зараз коштують.

У яких містах впали ціни на однокімнатні квартири

На 1% впали ціни на однокімнатні квартири у Полтаві та Хмельницькому. Зараз вони в середньому там коштують по 35 тисяч доларів. При цьому вартість 1 кв. м у Полтаві становить 880 доларів, а у Хмельницьку - 780 доларів.

Ціни знизились на 2% у Миколаєві, Тернополі та Вінниці. Миколаїв зараз входить у п'ятірку міст із найдешевшою нерухомістю. Однокімнатні квартири там продають за 21 тисячу доларів. В середньому 1 кв. м коштує 610 доларів.

У Тернополі такі ж квартири продають за 37 тисяч доларів, при вартості "квадрату" 850 доларів. А у Вінниці - за 44 тисячі доларів, там 1 кв. м коштує 1 040 доларів.

На 5% впали ціни у Сумах. Однокімнатні квартири тепер там коштують 21 тисячу доларів, а 1 кв. м продають за 590 доларів.

Рекордсменом зі зниження ціни на нерухомість стало Запоріжжя. За пів року однокімнатні квартири подешевшали на 8% до 17 тисяч доларів, що зумовлено активізацією ворожих обстрілів. Зараз там "квадрат" в середньому продають за 500 доларів.

Додамо, що Запоріжжя, Суми та Миколаїв входять у п'ятірку міст із найдешевшою нерухомістю. Також у цьому переліку Херсон та Харків, де однокімнатні квартири коштують 16 та 20 тисяч доларів, відповідно.

Ціни на однокімнатні квартири у різних містах України (скриншот ЛУН)

Які ціни на житло в інших містах

За пів року найбільше однокімнатні квартири здорожчали у Рівному - до 45 тисяч доларів, що дорівнює +11%. При цьому торік це місто стало рекордсменом із підвищення вартості на житло + 23% у валюті.

На 10% зросли ціни у Житомирі, там квартири продають за 43 тисяч доларів, а у Ужгороді - на 9%, там однокімнатне житло коштує 60 тисяч доларів. Варто зазначити, що Ужгород разом із Києвом та Львовом є лідерами по вартості нерухомості.

Квартири у Черкасах подорожчали на 6% і зараз їх в середньому продають за 42 тисячі доларів. А у Львові та Івано-Франківську - на 3%, там однокімнатне житло продають за 64 та 37 тисяч доларів, відповідно.

На 1% підскочила вартість в Одесі, тепер однокімнатні квартири у місті коштують 38 тисяч доларів.

У Києві, Луцьку, Кропивницькому та Чернігові ціни на нерухомість залишились без змін. Вартість однокімнатних квартир становить 60 тисяч, 44 тисячі, 31 тисяча та 27 тисяч доларів, відповідно.

Вартість однокімнатної квартири у роках зарплати (скриншот сайту ЛУН)