Цены на жилье упали в 7 городах. Сколько сейчас там стоят однокомнатные квартиры

За последние полгода цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке снизились в семи городах Украины. Больше всего недвижимость подешевела в Запорожье - на 8%.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, где подешевели однокомнатные квартиры и сколько они сейчас стоят.

В каких городах упали цены на однокомнатные квартиры

На 1% упали цены на однокомнатные квартиры в Полтаве и Хмельницком. Сейчас они в среднем там стоят по 35 тысяч долларов. При этом стоимость 1 кв. м в Полтаве составляет 880 долларов, а в Хмельницком - 780 долларов.

Цены снизились на 2% в Николаеве, Тернополе и Виннице. Николаев сейчас входит в пятерку городов с самой дешевой недвижимостью. Однокомнатные квартиры там продают за 21 тысячу долларов. В среднем 1 кв. м стоит 610 долларов.

В Тернополе такие же квартиры продают за 37 тысяч долларов, при стоимости "квадрата" 850 долларов. А в Виннице - за 44 тысячи долларов, там 1 кв. м стоит 1 040 долларов.

На 5% упали цены в Сумах. Однокомнатные квартиры теперь там стоят 21 тысячу долларов, а 1 кв. м продают за 590 долларов.

Рекордсменом по снижению цены на недвижимость стало Запорожье. За полгода однокомнатные квартиры подешевели на 8% до 17 тысяч долларов, что обусловлено активизацией вражеских обстрелов. Сейчас там "квадрат" в среднем продают за 500 долларов.

Добавим, что Запорожье, Сумы и Николаев входят в пятерку городов с самой дешевой недвижимостью. Также в этом перечне Херсон и Харьков, где однокомнатные квартиры стоят 16 и 20 тысяч долларов, соответственно.

Цены на однокомнатные квартиры в разных городах Украины (скриншот ЛУН)

Какие цены на жилье в других городах

За полгода больше всего однокомнатные квартиры подорожали в Ровно - до 45 тысяч долларов, что равно +11%. При этом в прошлом году этот город стал рекордсменом по повышению стоимости на жилье + 23% в валюте.

На 10% выросли цены в Житомире, там квартиры продают за 43 тысяч долларов, а в Ужгороде - на 9%, там однокомнатное жилье стоит 60 тысяч долларов. Стоит отметить, что Ужгород вместе с Киевом и Львовом являются лидерами по стоимости недвижимости.

Квартиры в Черкассах подорожали на 6% и сейчас их в среднем продают за 42 тысячи долларов. А во Львове и Ивано-Франковске - на 3%, там однокомнатное жилье продают за 64 и 37 тысяч долларов, соответственно.

На 1% подскочила стоимость в Одессе, теперь однокомнатные квартиры в городе продают 38 тысяч долларов.

В Киеве, Луцке, Кропивницком и Чернигове цены на недвижимость остались без изменений. Стоимость однокомнатных квартир составляет 60 тысяч, 44 тысячи, 31 тысяча и 27 тысяч долларов, соответственно.

Стоимость однокомнатной квартиры в годах зарплаты (скриншот сайта ЛУН)