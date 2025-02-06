Лівий чи правий берег Києва: де оренда дорожча і що можна знайти за 15 тисяч гривень

У Києві за останніх пів року ціни на оренду однокімнатних квартир зросли на 7%, а от вартість дво- і трикімнатних квартир впала на 5 і 11%, відповідно. Правий берег столиці традиційно залишається дорожчим.

РБК-Україна розповідає, скільки коштують квартири на лівому і правому березі Києва і яке житло можна винайняти за 15 тисяч гривень.

Яка вартість оренди житла у Києві

Київ разом із Львовом та Ужгородом входить у трійку міст із найдорожчою орендою житла. Вартість у столиці залежить від району розташування квартири, її площі та стану ремонту. Традиційно найдорожче оренда коштує у Печерському районі (правий берег), найдешевше - у Деснянському (лівий берег). Вартість там відрізняється в чотири рази - однокімнатні квартири коштують 36 тисяч і 9 тисяч гривень, відповідно.

Найдорожче житло здають у дореволюційних будинках (до 1918 року) та новобудовах, зведених після 2010 року.

В середньому оренда в Києві коштує:

однокімнатні квартири - 17 тисяч гривень;

двокімнатні квартири - 23 500 гривень;

трикімнатні квартири - 40 100 гривень.

За даними ЛУН, вартість однокімнатної квартири в Києві дорівнює її оренді протягом 12,6 року, двокімнатної - 14,4 року, трикімнатна - 12,5 року.

В середньому кияни витрачають 66% зарплати на оренду однокімнатної квартири, 92% - двокімнатної та 150% - трикімнатної.

Середні ціни на оренду житла у Києві (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштує оренда квартир на правому березі Києва

Найдорожчі квартири на Печерську, оскільки тут розташований урядовий квартал й є багато елітних ЖК. Однокімнатні квартири тут в середньому коштують 36 тисяч гривень, двокімнатні - 42 400 гривень, трикімнатні - 72 100 гривень.

Далі у рейтингу Шевченківський район. В середньому тут однокімнатні квартири здають за 24 тисячі гривень, двокімнатні - 29 700 та трикімнатні - 46 тисяч гривень на місяць.

Значно дешевше оренда коштує у Подільському та Голосіївському районах. Однокімнатна квартира тут обійдеться у 17-19 тисяч гривень, двокімнатна - 24-29 тисяч та трикімнатна - 33-40 тисяч гривень.

Майже в однакову ціну оренда в Оболонському та Солом'янському районах. Тут однокімнатні квартири здають за 14-15 тисяч гривень, двокімнатні - 19 700 - 22 000 гривень, трикімнатні - 29-33 900 гривень.

Найдешевше на правому березі обійдеться оренда у Святошинському районі. В середньому тут за однокімнатну квартиру доведеться віддати 13 тисяч гривень, двокімнатну - 16 тисяч, трикімнатну - 20 тисяч гривень.

Оголошення про здачу квартир на правому березі (скриншот сайту Olx)

Які ціни на житло на лівому березі

На лівому березі значно нижчі ціни на оренду житла. Найдорожчим у цій частині Києва є Дарницький район. В середньому однокімнатні квартири тут здають за 15 тисяч гривень, двокімнатні - 19 тисяч, трикімнатні - 24 тисячі гривень на місяць.

Трішки дешевшим є Дніпровський район, тут ціни на оренду однокімнатних квартир в середньому становлять 14 тисяч гривень, двокімнатних - 15 500 та трикімнатних - 25 тисяч гривень.

Найдешевшим є Деснянський район. Вартість оренди тут навіть нижча ніж у передмісті Києва, наприклад Вишневому, Ірпені чи на Борщагівках. Однокімнатні квартири тут коштують 9 тисяч гривень, двокімнатні квартири - 12 тисяч, трикімнатні - 12 500 гривень.

Оголошення про оренду квартир на лівому березі (скриншот сайту Olx)

Як виглядають бюджетні квартири до 15 тисяч гривень

З бюджетом до 15 тисяч гривень у Києві можна знайти пристойний варіант оренди одно- і двокімнатної квартири. Зараз на сайті оголошень є чимало подібних пропозицій, найбільше у такій ціновій категорії саме на лівому березі.

За 12 тисяч гривень на місяць здають однокімнатну квартиру на 38 "квадратів" у Дніпровському районі. Житло має косметичний ремонт, без радянських меблів, поряд уся необхідна інфраструктура - садки, школи, парки.

Оголошення про оренду (скриншот сайту Olx)

У Дніпровському районі за 15 тисяч гривень на місяць здають двокімнатну квартиру на 50 "квадратів" із сучасним ремонтом та меблями. Щоправда, вона розташована на 21 поверсі, що зараз може дещо відлякувати потенційних орендарів, оскільки верхні поверхи під час ракетних атак вважаються найнебезпечнішими.

Оголошення про оренду квартири (скриншот сайту Olx)

За такою ж ціною можна навіть знайти трикімнатну квартиру. Наприклад, на Русанівці здають житло на 61 кв. м із косметичним ремонтом, новими меблями та всією необхідною побутовою технікою. В оголошенні зазначено, що поряд з квартирою розташовані садки, школи та зони відпочинку, найближче метро - станція "Лівобережна".

Оголошення про оренду (скриншот сайту Olx)