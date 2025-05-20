Ціни на житло в Україні зросли на 10%. Як квартири дорожчають швидше

За даними статистичного відомства, ціни на квартири у першому кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року зросли на 11,2%. Водночас річна інфляція в березні сягнула 14,3%.



На первинному ринку ціни зросли на 14,8%, на вторинному - на 9,3%. Оскільки ціни на первинному ринку відображають скоріше бажання продавців, ніж реальну ситуацію, загальне зростання ціни було меншим.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 14,4%, на вторинному - на 9,0%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 15,1%, на вторинному - на 9,7%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 14,4%, на вторинному - на 9,4%.