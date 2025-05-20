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Ціни на житло в Україні зросли на 10%. Як квартири дорожчають швидше

Фото: квартири подорожчали на 10% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на житло в Україні продовжують поступово зростати. Але темпи підвищення менші, ніж загальна інфляція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, ціни на квартири у першому кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року зросли на 11,2%. Водночас річна інфляція в березні сягнула 14,3%.

На первинному ринку ціни зросли на 14,8%, на вторинному - на 9,3%. Оскільки ціни на первинному ринку відображають скоріше бажання продавців, ніж реальну ситуацію, загальне зростання ціни було меншим.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 14,4%, на вторинному - на 9,0%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 15,1%, на вторинному - на 9,7%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 14,4%, на вторинному - на 9,4%.

 

Ринок нерухомості

Нагадаємо, у 2024 році ціни на житлову нерухомість в Україні порівняно з 2023 роком зросли в середньому на 12,7%.

Зростання цін на житло було трохи вищим, ніж офіційний рівень інфляції (12,0%). У доларовому еквіваленті зростання цін було близьким до нуля, оскільки готівковий курс долара за рік зріс на 11%.

У грудні в НБУ зазначили, що ринок нерухомості в Україні поступово відновлюється. Але безпекові ризики не дозволяють говорити про стрімке зростання.

За даними звіту НБУ, оренда дорожчала співмірно з вартістю житла. Тож "ціна до оренди" у Києві залишилася на рівні 10х. Це близько до довгострокового середнього рівня та означає, що купівля житла є гарною альтернативою оренді.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в квітні 2025 року становила 7 446 гривень. З початку року ціни зросли на 3,1%.

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Державна служба статистикиЦіни на житло