Ціни на оренду квартир зросли в найдорожчих областях України
Оренда житла в Україні подорожчала з початку року. Західні області залишаються найдорожчими регіонами для знімання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в березні 2025 року становила 7 446 гривень. З початку року ціни зросли на 3,1%.
За даними статистичного відомства, на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область - 11 888 гривень (+1,0%).
Львівська область на другому місці. Вартість зросла на 3,7% до 10 833 гривень.
На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 3,8% до 10 263 гривень.
У Києві оренда подорожчала на 1,5% до 9 777 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.
Вартість оренди відносно висока в західних і деяких центральних областях України.
Найнижчі ціни в Херсонській (3 118 гривень), Запорізькій (3 666 гривень) і Миколаївській (3 908 гривень) областях.
Ситуація на ринку
За даними Держстату, загальна інфляція в Україні у квітні 2025 року порівняно з груднем становила 4,3%.
Як заявили в НБУ, цінові умови ринку нерухомості навіть сприятливіші за довоєнні. Однак військові ризики змінили правила гри: населення не готове інвестувати кошти в придбання житла на таких умовах, як раніше.
За даними НБУ, у 2024 році оренда дорожчала пропорційно до вартості житла. Тому "ціна до оренди" в Києві залишилася на рівні 10х. Це близько до довгострокового середнього рівня і означає, що купівля житла є хорошою альтернативою оренді.
Ціни на житло
Нагадаємо, у 2022 році оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень. Після початку війни на перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 раза.
За 2023 рік середня плата зросла на 15,9% до 6 605 гривень.
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в грудні 2024 року становила 7 203 гривні. За рік оренда подорожчала на 9,3% за загальної інфляції в 12,0%.
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