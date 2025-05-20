Цены на жилье в Украине выросли на 10%. Как квартиры дорожают быстрее

По данным статистического ведомства, цены на квартиры в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года выросли на 11,2%. В то же время годовая инфляция в марте достигла 14,3%.



На первичном рынке цены выросли на 14,8%, на вторичном - на 9,3%. Поскольку цены на первичном рынке отражают скорее желание продавцов, чем реальную ситуацию, общий рост цены был меньше.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 14,4%, на вторичном - на 9,0%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 15,1%, на вторичном - на 9,7%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 14,4%, на вторичном - на 9,4%.