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Ціни на житло в Україні за рік зросли більш ніж на 15%: які квартири дорожчали швидше

Україна, Вівторок 21 травня 2024 09:30
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Ціни на житло в Україні за рік зросли більш ніж на 15%: які квартири дорожчали швидше Фото: квартири подорожчали на 16% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У першому кварталі 2024 року ціни на житлову нерухомість в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 16,0%. Найбільше подорожчали квартири на первинному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

Таким чином, зростання цін на житло було п'ять разів вищим, ніж офіційний рівень річної інфляції (3,2%).

За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку за рік зросли на 17,6%, на вторинному – на 15,3%.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 17,8%, на вторинному – на 15,9%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 17,5%, на вторинному – на 15,2%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 17,9% %, на вторинному – на 15,5%.

Ціни на житло в Україні за рік зросли більш ніж на 15%: які квартири дорожчали швидше

Пожвавлення ринку житла

У НБУ раніше заявили, що ринок нерухомості України поступово відновлюється, проте це стосується лише вторинного ринку.

Як зазначила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, кількість угод зростає, але залишається значно нижчою, ніж показники до початку війни.

Оренда житла

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири з початку 2024 року зросла на 4,2% до 6880 гривень. У квітні на перше місце за вартістю оренди вийшла Львівська область (11 914 гривень), обійшовши Закарпатську (11 772 гривень), яка очолювала рейтинг з початку 2023 року.

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Київ Державна служба статистики
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