ua en ru
Пт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ фіксує позитивні тенденції лише на одному сегменті ринку нерухомості

Україна, П'ятниця 22 грудня 2023 12:23
UA EN RU
НБУ фіксує позитивні тенденції лише на одному сегменті ринку нерухомості Фото: Ринок нерухомості в Україні відновлюється тільки у вторинному сегменті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ринок нерухомості України поволі відновлюється. Проте позитивні тенденції властиві лише вторинному ринку, а первинний ринок залишається у досить скрутному стані.

Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, повідомляє РБК-Україна з посиланням презентацію "Звіту про фінансову стабільність" НБУ на Youtube.

"Попит пожвавлюється передусім на готове житло", - сказала вона, зазначивши, що кількість угод зростає, але залишається значно нижчою, ніж показники до повномасштабного вторгнення Росії.

За даними НБУ, ціни на вторинному ринку підтримуються на поточних рівнях, "і навіть поволі незначно зростають", додала Дадашова.

НБУ фіксує позитивні тенденції лише на одному сегменті ринку нерухомості

"Разом з тим, дуже зросла привабливість і важливість оренди. Зріс попит на оренду, відповідно серйозно відновилися ціни, особливо в Києві. Це призвело до того, що показник, який вказує на стан ринку, а саме співвідношення цін на купівлю нерухомості до цін оренди, повернувся до свого довгострокового середнього рівня. Це вказує на стабілізацію ситуації", - сказала вона.

НБУ фіксує позитивні тенденції лише на одному сегменті ринку нерухомості

Водночас первинний ринок залишається у досить скрутному стані. "Попит пригнічений, інвестиційного попиту також майже немає, ризики як безпекові, так і фінансові для будівельної галузі досить суттєві. І відповідно очікувати у найближчій перспективі на динамічне відновлення цього сектору, на жаль, не доводиться", - констатувала Дадашова.

Ціни на оренду

Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у листопаді 2023 року становила 6 585 гривень. З початку року вартість зросла на 15,5% за загальної інфляції в Україні на рівні 4,4%.

У Києві оренда подорожчала на 14,3% до 8 727 гривень. Місто залишається на третьому місці за вартістю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Київ
NEWS
Стін немає. Фоторепортаж з місця руйнування багатоповерхівки у Києві
Стін немає. Фоторепортаж з місця руйнування багатоповерхівки у Києві
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ