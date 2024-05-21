ua en ru
Вт, 21 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Цены на жилье в Украине за год выросли более чем на 15%: какие квартиры дорожали быстрее

Украина, Вторник 21 мая 2024 09:30
UA EN RU
Цены на жилье в Украине за год выросли более чем на 15%: какие квартиры дорожали быстрее Фото: квартиры подорожали на 16% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В первом квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 16,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Таким образом, рост цен на жилье был пять раз выше, чем официальный уровень годовой инфляции (3,2%).

По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке за год выросли на 17,6%, на вторичном - на 15,3%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 17,8%, на вторичном - на 15,9%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 17,5%, на вторичном - на 15,2%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 17,9%, на вторичном - на 15,5%.

Цены на жилье в Украине за год выросли более чем на 15%: какие квартиры дорожали быстрее

Оживление рынка жилья

В НБУ ранее заявили что рынок недвижимости Украины постепенно восстанавливается, однако это относится только ко вторичному рынку.

Ка отметила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, количество сделок растет, но остается значительно ниже, чем показатели до начала войны.

Аренда жилья

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры с начала 2024 года выросла на 4,2% до 6 880 гривен. В апреле на первое место по стоимости аренды вышла Львовская область (11 914 гривен), обойдя Закарпатскую (11 772 гривен), которая возглавляла рейтинг с начала 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Государственная служба статистики
NEWS
Графики отключения света по Украине: кто и когда сегодня будет без электричества
Графики отключения света по Украине: кто и когда сегодня будет без электричества
DAILY
5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина 5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны