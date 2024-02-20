Ціни на житло за 2023 рік зросли майже на 15%: які квартири подорожчали набільше

Таким чином, зростання цін на житло було майже втричі вищим, ніж офіційний рівень інфляції (5,1%).

За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку за 2023 рік зросли на 12,8%, на вторинному – на 15,6%.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 14,0%, на вторинному – на 14,5%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 11,1%, на вторинному – на 17,0%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 13,5% %, на вторинному – на 14,8%.

Відновлення ринку житла

Нагадаємо, за даними НБУ, ринок нерухомості України поступово відновлюється. Проте позитивні тенденції властиві лише вторинному ринку.

Разом з тим, дуже зросла привабливість та важливість оренди. Зріс попит на оренду, відповідно, серйозно відновилися ціни, особливо у Києві. Це призвело до того, що показник, що вказує на стан ринку, а саме співвідношення цін на купівлю нерухомості до цін оренди, повернувся до свого довгострокового середнього рівня, зазначили у НБУ.

Оренда житла

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у грудні 2023 року становила 6 605 гривень. За рік вартість зросла на 15,9%, що втричі вище за офіційну інфляцію (5,1%).

Офіційна інфляція за 2022 рік становила 26,6%, за 2021 рік – 10,0%, за 2020 рік – 5,0%.