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Оренда за рік подорожчала на 16%: де в Україні найдорожче житло

Україна, Вівторок 16 січня 2024 09:59
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Оренда за рік подорожчала на 16%: де в Україні найдорожче житло Фото: найдорожчі квартири у Львові та Ужгороді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у грудні 2023 року становила 6 605 гривень. За рік вартість зросла на 15,9%, що втричі вище за офіційну інфляцію (5,1%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2% до 12 731 гривні.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 7,4% до 11789 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 14,3% до 8 727 гривень. Столиця залишається на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Сумській (3 008 гривень) та Миколаївській (3 501 гривня) областях.

Оренда за рік подорожчала на 16%: де в Україні найдорожче житло

Відновлення ринку житла

Нагадаємо, за даними НБУ, ринок нерухомості України поступово відновлюється. Проте позитивні тенденції властиві лише вторинному ринку.

Разом з тим, дуже зросла привабливість та важливість оренди. Зріс попит на оренду, відповідно, серйозно відновилися ціни, особливо у Києві. Це призвело до того, що показник, що вказує на стан ринку, а саме співвідношення цін на купівлю нерухомості до цін оренди, повернувся до свого довгострокового середнього рівня, зазначили у НБУ.

Ціни на оренду

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5 699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у два рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% до 4 294 гривень. Офіційна інфляція становила 10%.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2020 рік по Україні зросла на 5,5% до 3 903 гривень. Інфляція протягом року була 5,0%.

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