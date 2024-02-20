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Ціни на житло за 2023 рік зросли майже на 15%: які квартири подорожчали набільше

Україна, Вівторок 20 лютого 2024 15:15
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Ціни на житло за 2023 рік зросли майже на 15%: які квартири подорожчали набільше Фото: Ціни на квартири в Україні за 2023 рік зросли на 14,5% (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

2023 року ціни на житлову нерухомість в Україні порівняно з 2022 роком зросли в середньому на 14,5%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

Таким чином, зростання цін на житло було майже втричі вищим, ніж офіційний рівень інфляції (5,1%).

За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку за 2023 рік зросли на 12,8%, на вторинному – на 15,6%.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 14,0%, на вторинному – на 14,5%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 11,1%, на вторинному – на 17,0%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 13,5% %, на вторинному – на 14,8%.

Ціни на житло за 2023 рік зросли майже на 15%: які квартири подорожчали набільше

Відновлення ринку житла

Нагадаємо, за даними НБУ, ринок нерухомості України поступово відновлюється. Проте позитивні тенденції властиві лише вторинному ринку.

Разом з тим, дуже зросла привабливість та важливість оренди. Зріс попит на оренду, відповідно, серйозно відновилися ціни, особливо у Києві. Це призвело до того, що показник, що вказує на стан ринку, а саме співвідношення цін на купівлю нерухомості до цін оренди, повернувся до свого довгострокового середнього рівня, зазначили у НБУ.

Оренда житла

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у грудні 2023 року становила 6 605 гривень. За рік вартість зросла на 15,9%, що втричі вище за офіційну інфляцію (5,1%).

Офіційна інфляція за 2022 рік становила 26,6%, за 2021 рік – 10,0%, за 2020 рік – 5,0%.

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Державна служба статистики цены на жилье
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