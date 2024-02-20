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Цены на жилье за 2023 год выросли почти 15%: какие квартиры подорожали больше всего

Украина, Вторник 20 февраля 2024 15:15
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Цены на жилье за 2023 год выросли почти 15%: какие квартиры подорожали больше всего Фото: Цены на квартиры в Украине за 2023 год выросли на 14,5% (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Во 2023 году цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с 2022 годом выросли в среднем на 14,5%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Таким образом, рост цен на жилье был почти в три раза выше, чем официальный уровень инфляции (5,1%).

По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке за 2023 год выросли на 12,8%, на вторичном - на 15,6%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 14,0%, на вторичном - на 14,5%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 11,1%, на вторичном - на 17,0%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 13,5%, на вторичном - на 14,8%.

Цены на жилье за 2023 год выросли почти 15%: какие квартиры подорожали больше всего

Восстановление рынка жилья

Напомним, по данным НБУ рынок недвижимости Украины постепенно восстанавливается. Однако положительные тенденции свойственны только вторичному рынку.

Вместе с тем, очень возросла привлекательность и важность аренды. Вырос спрос на аренду, соответственно, серьезно восстановились цены, особенно в Киеве. Это привело к тому, что показатель, указывающий на состояние рынка, а именно соотношение цен на покупку недвижимости к ценам аренды, вернулся к своему долгосрочному среднему уровню, отметили в НБУ.

Аренда жилья

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2023 года составила 6 605 гривен. За год стоимость выросла на 15,9%, что в три раза выше официальной инфляции (5,1%).

Официальная инфляция за 2022 год составила 26,6%, за 2021 год - 10,0%, за 2020 год - 5,0%.

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Государственная служба статистики цены на жилье
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