Ціни здивують? Скільки коштуватимуть "живі" ялинки цього року

Вже цього тижня ДП "Ліси України" розпочинає продаж новорічних ялинок. Ціни на святкові дерева будуть залежати від їхньої висоти та обраного регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДП "Ліси України" у Facebook.
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У ДП "Ліси України" розповіли, що ялинки до різдвяних і новорічних свят лісівники вирощують на спеціальних плантаціях (які є в кожній області).
При цьому термін вирощування таких дерев становить від 4 до 8 років.
"Цей "новорічний врожай" - найбільш швидкостиглий. Адже зазвичай дерева ростуть, залежно від породи, від 60 років і більше", - уточнили у державному підприємстві.
Зазначається, що різдвяні ялинки та сосни заготовляються також під час рубок формування та оздоровлення лісів, тому жодної шкоди екосистемі від цього не буде. Лише користь.
"Крім цього, у лісівників можна купити ялинку чи сосну у горщику й отримати кваліфіковані поради стосовно того, як по завершенню свят пересадити й доглядати дерево", - нагадали українцям.
Насамкінець у держпідприємстві додали, що під час офіційної купівлі дерева сплачуються податки, з яких формується бюджет громади та всієї країни.
У столичному лісовому офісі ДП "Ліси України" (який об'єднує ліси Київської та Житомирської областей) підтвердили, що старт реалізації новорічних ялинок запланований вже на поточний тиждень.
Уточнюється, що лісництва цих регіонів планують заготовити понад 15 тисяч дерев:
"Всі дерева вирощують на спеціальних плантаціях та під час рубок формування й оздоровлення лісів. Жодної шкоди екосистемам це не несе", - розповіли українцям.
У столичному лісовому офісі додали, що спеціальна система електронного обліку гарантує легальність та екологічну безпеку. Йдеться про те, що кожне виставлене на продаж дерево:
Згідно з інформацією ДП "Ліси України", цього року ціни на різдвяні ялинки залишаються незмінними.
"У середньому 1 метр коштує 135 грн. Ціна може різнитися залежно від регіону", - розповіли українцям.
Допис ДП "Ліси України" (скриншот: facebook.com/ForestsOfUkraine)
Тим часом у столичному лісовому офісі уточнили, що ціни на святкові ялинки цього року:
"Також пропонуємо для продажу ялинки в горщиках. Ціна на ялинки у горщиках - від 230 до 570 гривень, залежно від розміру та віку. Це екологічно відповідальне рішення, яке допомагає зберегти живе дерево", - наголосили у держпідприємстві.
Уточнюється, що придбати ялинку можна:
"Для зручності покупців різдвяні ярмарки працюватимуть щодня з 9:00 до 19:00. Радимо завчасно планувати покупку", - підсумували у столичному лісовому офісі.
Допис столичного лісового офісу ДП "Ліси України"(скриншот: facebook.com/CapitalForestryOffice)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де купити святкову ялинку в Києві та які адреси офіційних базарів у різних районах столиці.
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