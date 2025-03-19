Ціни захмарні. Скільки коштує оренда житла у європейських столицях і де найдорожча

Київ залишається однією із найдоступніших для життя столиць Європи. Оренда житла тут майже вдвічі дешевша, ніж у Варшаві, та більш як вп'ятеро - ніж у Лондоні.
РБК-Україна із посиланням на дані Numbeo розповідає, які ціни на житло у Європі.
Вартість життя у Лондоні на 173,1% дорожча за Київ, а оренда на 407,8%. Що є рекордним показником із переліку міст, розглянутих у цьому матеріалі.
За скільки здають житло у Лондоні:
Життя у Парижі обходить на 142,3% дорожче, ніж у Києві, а орендна плата на 197,9% вища.
Які ціни на житло:
Загалом життя у Берліні дорожче на 115,9%, ніж у Києві, а вартість оренди в середньому вища на 139%.
У німецькій столиці житло здають за:
Вартість оренди житла у Берліні (скриншот сайту housinganywhere.com)
В середньому життя у Мадриді на 74% дорожче за Київ, а ціни на оренду житла на 142,8% вищі.
Вартість оренди у Мадриді:
Оголошення про оренду кімнат у Мадриді (скриншот сайту housinganywhere.com)
Життя у Празі на 65,8% дорожча за Київ, а оренда на 100%.
Які ціни на житло у Празі:
Життя у Варшаві дорожче за Київ на 58,4%, а орендна плата на 98,4%.
Квартири у Варшаві здають за:
Вартість оренди у Києві залишається однією із найнижчих в Європі. Ціни у деяких районах української столиці стартують від 9 тисяч та доходять до 36 тисяч за однокімнатну квартиру.
Яка середня вартість оренди:
Читайте також про те, скільки платять за комуналку у європейських столицях і де найбільші витрати.
Раніше ми порівнювали вартість життя у Києві, Варшаві та Берліні, і детально розповідали, скільки коштує оренда і базові послуги у цих містах.
Під час підготовки матеріалу використали також: дані ЛУН та housinganywhere.com.
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