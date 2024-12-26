Від оренди квартир до розваг. Скільки коштує життя у Києві, Варшаві і Берліні

Протягом 2024 року життя у Києві подорожчало, вартість оренди однокімнатних квартир зросла майже на третину, ціни у ресторанах підвищились на 14%, а послуги дошкільних освітніх закладів на 6,7%.

РБК-Україна із посиланням на статистику Numbeo розповідає, скільки в середньому витрачають жителі Києва у місяць і для порівняння подає інформацію щодо вартості життя у Варшаві та Берліні.

Скільки коштує життя у Києві

Житель столиці в середньому витрачає 20 861,6 гривні на місяць, не враховуючи орендної плати, а сім’я з чотирьох осіб - 72 701,6 гривні.

Середня заробітна плата у Києві становить 23 112 гривень, це практично дорівнює вартості оренди квартири поблизу центра - 23 952 гривні, на околицях аналогічне житло можна винайняти за 14 739 гривень. Сума комунальних послуг за квартиру на 85 "квадратів" в місяць набігає 4 081 гривні, окрім того, ще потрібно заплатити до 250 гривень за послуги інтернету.

На фітнес-клуби кияни в середньому витрачають 1 277 гривень на місяць, а за приватні дитячі садочки платять 15 125 гривень.

Разовий проїзд у громадському транспорті Києва коштує 8-15 гривень (муніципальний та приватний). Вартість поїздки у таксі стартує від 80 гривень (тариф за 1 км - 15 гривень), а при заправці власного авто кияни платять 56,76 гривні за 1 літр бензину.

Середній чек у закладах харчування становить 300-700 гривень з особи, похід у McDonalds - 250 гривень, вечеря із трьох страв у столичному ресторані на двох 900 - 2 600 гривень. Квитки у кінотеатр в середньому коштують 200 гривень.

В середньому кияни витрачають 20 861,6 гривні на місяць (фото: Getty Images)

У скільки обходиться життя у Варшаві

У Варшаві витрати на проживання однієї особи становлять 3 228,4 злотих (32 990,5 гривень), а сім’ї з чотирьох осіб - 10 613,8 злотих (108 460,6 гривні), це якщо люди не винаймають житло. Вартість життя у Варшаві на 53,3% дорожча за Київ.

В середньому жителі польської столиці заробляють 7 475 злотих в місяць (76 319 гривень), на оренду однокімнатних квартир витрачають у межах 3 333 - 4 281 злотий (34 029 - 43 709 гривень). Орендна плата у Варшаві в середньому на 94,9% вища, ніж у Києві. Сума комунальних послуг на місяць за житло 85 "квадратів" становить 1 213 злотих (12 382 гривень), а за інтернет послуги - до 66,44 злотих (678 злотих).

За разову поїздку у варшавському транспорті платять 4,4 злотих (44,9 гривні). За поїздки у таксі - від 8 злотих (тариф за 1 км - 3,5 злотих - 35,73 гривні), а за 1 літр бензину - 6,51 злотого (66,46 злотого).

Відвідування фітнес-клубів обходиться у 159,84 злотих (1 631 гривні), а місяць у приватному садочку - 2 112 злотих (21 563 гривні).

Обід у закладі харчування на одну особу в середньому коштує 40 злотих (408 гривень), у McDonalds - 35 злотих (357 гривень), а за вечерю у ресторані на дві особи доведеться заплатити - 200 злотих (2 042 гривні). Сеанс у кінотеатрі коштує 35 злотих (357 гривень).

Вартість життя у Варшаві на 53,3% дорожча за Київ (фото: Getty Images)

Скільки витрачають жителі Берліна

У Берліні середні витрати для однієї особи становлять 1 001 євро (43 591,1 гривні), а сім’ї з чотирьох осіб - 3 386,3 євро (147 402,7 гривні), без урахування орендної плати. Життя у німецькій столиці на 114,1% дорожче за Київ.

Середня зарплата у Берліні - 2 950 євро (128 590 гривень). За квартиру німці віддають 881- 1 220 євро (38 402 - 53 219 гривень) за місяць. Оренда там на 134,7% вища, ніж у Києві. За комунальні послуги платять 322, 57 євро (14 496 гривень), за інтернет - 40 євро (1 743 гривні).

Квитки на разову поїздку у міському транспорті коштують 3,5 євро (152,56 гривні), ціни у таксі стартують від 5 євро (217,95 гривні, 2,3 євро за 1 км - 100,25 гривні). А 1 літр бензину коштує 1,74 євро (75,84 гривні).

В середньому берлінці платять 34 євро (1 482 гривні) за місячний абонемент у фітнес-клуб, а за відвідування приватного дитячого садочка - 225 євро (9 807 гривень).

Харчування у закладах середнього рівня коштує 15 євро (653 гривні) на особу, у McDonalds - 11 євро (479,49 гривні), а обід на дві особи в ресторані - 70 євро (3 051 гривня). За похід у кіно доведеться заплатити 12,5 євро (544,75 гривні).

Вартість життя у Берліні на 114,1% дорожча за Київ (фото: Getty Images)